Teen Choice Awards reconoce lo mejor de la mÃºsica, cine y Tv

Teen Choice Awards reconoce lo mejor de la música, cine y Tv

Los Jonas Brothers reciben premio a su trayectoria, Taylor Swift obtiene el premio como ícono, y Avengers: Endgame triunfa en cuatro distintas categorías

Noroeste / Redacción

12/08/2019 | 11:50 AM

Los Teen Choice Awards 2019 reconoció a lo mejor de la música, cine y televisión, este fin de semana según los votos de los adolescentes.

La ceremonia, que fue dirigida por la actriz Lucy Hale y el youtuber David Dobrik, se llevó a cabo por primera vez en la Hermosa Beach, California, lugar que se vio iluminado con el gran número de estrellas que se dieron cita en el evento.

Zendaya ganó el premio Elección actriz de película de verano por "Spiderman: Far From Home.

En el cine, el actor Robert Downey Jr. obtuvo la tabla de surfear como el Actor en una Película de Acción por Avengers: Endgame, filme que según la revista Forbes le otorgó 75 millones de dólares.

La actriz y cantante Zendaya, de 22 años, obtuvo la presea de Actriz del Verano por Spiderman: Lejos de casa. Entre los ganadores musicales destacó el grupo Jonas Brothers, con el galardón a su trayectoria.

La euforia llegó cuando Taylor Swift subió al escenario para recibir el Icon Award, al ser considerada una de las cantantes más influyentes que se ha involucrado en causas altruistas y que ha abogado por la igualdad de pagos entre hombres y mujeres.

Quien recibió dos galardones fue la cantante Billie Eilish, el primero como Mejor Artista Femenino, y el segundo como Mejor Artista Nuevo.

El cantante canadiense Shawn Mendes fue elegido como el Artista Masculino, quien al no asistir por cuestiones profesionales envió un mensaje de agradecimiento.

Louis Tomlinson, exOne Direction, obtuvo el Premio a Canción de Artista Masculino por Two of Us, que le dedica a su madre, quien falleció en 2016 debido a la leucemia.

El Mejor Drama de Televisión fue para Riverdale, serie de la que se estrenará la cuarta temporada.

La tabla de surf a la Estrella Masculina de Internet fue para el youtuber eslovaco David Dobrik.

Los encargados de poner ritmo a la tarde fue la banda One Republic con temas como Counting Stars y Rescue Me.

A la banda se sumó Zhavia, el cantante Blanco Brown, la española Mabel, la agrupación de K-Pop Monsta X, con el tema Who Do U Love?, y CNCO.

Sarah Hyland and Jordan McGraw durante su presentación.

ELLOS SON LOS GANADORES

Música

Artista Masculino: Shawn Mendes

Artista Femenino: Billie Eilish

Grupo Musical: We don't we

Artista Country: Dan + Shay

Artista Latino: CNCO

Artista R&B/Hip-Hop: Cardi B

Artista de rock: Panic! At the Disco

Mejor canción de artista femenino: Lauren Jauregui "Expectatios"

Mejor canción de artista masculino: Louis Tomlinson "Two of us"

Mejor canción de una agrupación: Blackpink "Ddu-du ddu-du"

Mejor canción pop: Ariana Grande "Thank u, next"

Mejor canción de country: Dan + Shay "Speechless"

Mejor canción Electrónica/Dance: Ellie Goulding, Diplo, & Red Velvet, “Close to Me (Red Velvet Remix)

Mejor canción latina: CNCO "Pretend"

Mejor canción R&B/Hip-Hop: Lil Nas X (feat. Billy Ray Cyrus), “Old Town Road"

Mejor canción de rock: Panic! At The Disco, “Hey Look Ma, I Made It"

Mejor artista nuevo: Billie Eilish

Mejor Artista Internacional: BTS

Mejor Colaboración: BTS (feat. Halsey), “Boy With Luv"

Mejor grupo: Jonas Brothers

Cine y Televisión

Robert Downey Jr. gana como mejor actor de acción por Avengers: Endgame.

Ken Jeong recogió el premio a Mejor película cómica por "Crazy Rich Asians.

