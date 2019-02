Teen Vogue elige a Yalitza Aparicio como artista emergente

Rompiendo los estereotipos, aportando una nueva autenticidad a sus roles y desafiando las expectativas antiguas es la frase con la que la revista Teen Vogue presenta a una selección de siete jóvenes promesas de distintos géneros, entre ellos Yalitza Aparicio.

"El futuro de Hollywood está en buenas manos. Elegimos siete actores emergentes que están allanando el camino hacia un mejor mañana. ¡Diga adiós a las formas cansadas de la industria y hola a la clase #TVYoungHollywood de 2019!”, se lee en un twitt de Teen Vogue.

The future of Hollywood is in good hands. We chose seven emerging actors who are paving the way to a better tomorrow. Say goodbye to the industry's tired ways and hello to the #TVYoungHollywood Class of 2019! 🌟 https://t.co/kusy2Sa3UB pic.twitter.com/rreRD68wiu