Telefonistas de Culiacán se unen a paro nacional; acusan violación a su contrato colectivo

Una veintena de trabajadores telefonistas sindicalizados se unieron la mañana de este miércoles al paro nacional, como protesta contra la falta de negociación por el nuevo contrato colectivo, la amenaza de terminar con las jubilaciones y la falta de insumos para trabajar.

Los trabajadores, en su mayoría mujeres, se reunieron en las afueras de la sede ubicada por la calle Mariano Escobedo, entre la avenida Álvaro Obregón y Juan Carrasco, colgaron algunas pancartas con sus demandas y usan un megáfono para explicar a la ciudadanía el porqué de sus acciones.

“Nos unimos a este paro nacional en defensa de nuestros derechos, porque la empresa (Telmex), en contubernio con el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), quiere mutilar de alguna manera nuestro contrato colectivo de trabajo, negándonos una cláusula que es la que nos beneficia a todos con nuestra jubilación, quiere desaparecer la jubilación para los compañeros de nuevo ingreso”, explicó Ariadna Bojórquez.

“Además de que no nos provee de los insumos necesarios para poder atender a nuestros clientes; la gente, la opinión pública, piensa a veces que nosotros como trabajadores no estamos dispuestos, o somos flojos, o no los queremos atender, pero es la empresa la que no nos presta o no nos da los insumos que nos debe de proveer para poder atenderlos”.

Explicó que muchos de sus compañeros técnicos, por ejemplo, no reciben material como cobre, fibra óptica, cableado, herramientas en general, para reparar el servicio de internet o telefonía.

“Muchas veces dicen que los flojos, los trabajadores, no vinieron o se hicieron tontos, no es eso, la empresa no nos está dando los insumos necesarios para atenderlos”.

Otro tema en el que están en desacuerdo es la intención de crear una nueva empresa externa para que firmen nuevos contratos.

El plan es que el paro se mantenga todo el día, hasta que se reanuden las negociaciones con Telmex, para firmar el nuevo contrato colectivo y las exigencias.

“En ese sentido, pues nosotros queremos que si se puede revertir, que se revierta, pedimos apoyo del gobierno, pedimos el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que intervengan las secretarías correspondientes, del Trabajo, para que nos puedan apoyar y resolver este conflicto”, agregó.

También criticaron que Telmex se ha levantado de la mesa de negociación para no firmar el contrato colectivo hasta que acepten las condiciones, tanto las jubilaciones como firmar para la nueva empresa.

“La empresa nos está agarrando como moneda de cambio, tenemos una negociación en puerta que empezó el 25 de abril y no se ha concluido, debido a la pandemia, pues se han hecho nada más reuniones virtuales, pero la empresa está cerrada a la negociación, se retiró y no quiere negociar si es que nosotros no cedemos con respecto a la jubilación, ellos no se van a sentar a negociar”, aseguró.

“Nos está presionando, nos está condicionando y nuestro contrato colectivo no es moneda de cambio y es por eso que estamos aquí luchando”.

Ariadna señaló que la zona del noroeste del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana cuenta con mil 600, que abarca los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que a nivel Culiacán existen 204 trabajadores activos y 460 jubilados en total.