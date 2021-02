En redes sociales

Televisa sí quiere a Livia Brito: la actriz envuelta en un escándalo protagonizará una historia

Meses después del altercado en el que se vio envuelta por agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, la actriz cubana destapó su regreso a los melodramas

Noroeste / Redacción

Luego de que hace dos semanas Livia Brito presumió en las redes sociales su ostentoso viaje en jet privado a las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, donde viajó acompañada de su novio para alojarse en un exclusivo resort con playa privada, hecho que fue criticado por el público por realizarse en medio de la pandemia y en semáforo rojo, ahora la actriz cubana destapó que está por regresar a los foros de televisión para participar en una telenovela próxima a estrenarse.

Y es que tras el escándalo que vivió a mediados de 2020, cuando viajó a las playas de Cancún, Quintana Roo, destino turístico donde tuvo un altercado con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien ella y su novio golpearon causándole sangrientas heridas, la actriz de 34 años vio perder su popularidad entre el público, hecho que le significó la pérdida de proyectos en la televisión, tal es el caso de la producción de Juan Osorio, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, y del melodrama ¿Te acuerdas de mí?, que habría de protagonizar y terminó siendo sustituida.

Ahora tras el periodo de ausencia en la pantalla por su escándalo, donde también fue acusada de robo por extraerle su equipo fotográfico al paparazzi, y luego también de mantenerse confinada por el periodo de aislamiento por la cuarentena por el Covid-19, la intérprete señaló que está por regresar a los foros de Televisa, motivo que la llena de ilusión.

Fue en una entrevista para el programa Hoy donde la también participante de la telenovela Médicos: Línea de vida, señaló que ya se está alistando para su regreso, por lo que llegó a las instalaciones de Televisa San Ángel para realizarse la prueba de Covid-19, puesto que este lunes realizará sus pruebas de cámara.

La cubana expresó que el tiempo que ha estado alejada de los sets de televisión le ha ayudado para hacer ejercicio, por lo que ha puesto especial atención a su salud y su físico, razón por la que ha mejorados sus hábitos y condición física para volver con todo al ojo del público.

A pesar de que no reveló el nombre del melodrama que significará su regreso a la televisión, Brito contó que está tomando todas las medidas posibles para volver exitosamente en medio de la seria situación por la que se encuentra el país debido a la pandemia por coronavirus:

“Ahorita vine de hecho a hacerme la prueba del Covid, precisamente porque voy a hacer prueba de cámara”, reveló.

Y es que la actriz dejó claro que pretende dejar atrás el escándalo suscitado en Quintana Roo, y que ahora busca un reinicio en su carrera actoral, alejada de los dimes y diretes. Y aunque no reveló en qué situación legal se encuentra respecto al periodista gráfico al que agredió, compartió que se encuentra enfocada en lo positivo de su carrera:

“Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, expresó.

Livia compartió que, como parte de sus hábitos saludables, la ingesta de agua pura es algo que procura hacer en gran cantidad:

“Se vuelve un hábito, o sea ya cuando comes bien y saludable, ya es como normal. Entonces son 21 días nada más lo que necesitas para que tu rutina de lo que tú quieres se vuelva un hábito, como bien, tomo muchísima agua… me dicen ‘¡ay, por qué tomas tanta agua!’, o sea tomo a veces hasta 6 litros de agua al día”, finalizó.