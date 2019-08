Teme Patronato del Asilo de Ancianos en Rosario que el abandono de adultos mayores se convierta en un fenÃ³meno

Teme Patronato del Asilo de Ancianos en Rosario que el abandono de adultos mayores se convierta en un fenómeno

Verenice Oleta, presidenta del Asilo, expuso que no se está en contra de que se rescaten a las personas mayores y vulnerables, al contrario, el espíritu del asilo es que todos los adultos mayores tengan una vejez digna

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante el rescate de dos ancianos en estado de abandono, Verenice Oleta, Presidenta del Asilo de Ancianos local, manifestó que existe el temor de que pueda convertirse en una práctica común.

Cabe mencionar que en menos de dos semanas se dio el reporte ante las autoridades municipales y de DIF, quienes actuaron en consecuencia y los enviaron al asilo en mención.

"Por desgracia y lamentablemente, creo que cada día serán más los adultos mayores que requieran asilo, así como está en aumento la pérdida de valores en la familia y la poca empatía humana", comentó Oleta.

Expuso además que no se está en contra de que se rescaten a las personas mayores y vulnerables, al contrario, el espíritu del asilo es que todos los adultos mayores tengan una vejez digna, con sus necesidades básicas cubiertas, incluyendo atención, amor y cariño.

"El problema es cómo solventar y cubrir todas las necesidades y cuidados especiales que los mismos (adultos) requieren, tomando en consideración que no todo el recurso para el funcionamiento y mantenimiento del mismo proviene del gobierno y esto es lo que la ciudadanía desconoce o no tiene interés en conocer”.

Destacó que es necesario que DIF ejerza sus atribuciones y una verdadera defensa sobre los derechos de los adultos mayores, y ante el conocimiento o notificación que tengan de un adulto mayor en abandono, después de acordar medidas provisionales que garanticen su bienestar inmediato, se debería iniciar de forma paralela y de oficio una investigación e indagar si cuenta con familiares que con base a la ley están obligados a cubrir sus necesidades básicas e iniciar un proceso de mediación.

Subrayó en la importancia del procedimiento para concienciar a los familiares de tal responsabilidad, y de no lograrlo se presente ante el juez de lo familiar que competa para que este sea quien bajo el marco normativo obligue a los legalmente responsables a cubrir tales necesidades, sobre todo si están en condiciones de hacerlo.

"Lo más fácil es internarlos en el asilo sin preveer el futuro del mismo en todos los aspectos, esto, tomando en consideración que las administraciones son transitorias y los funcionarios también, porque en su condición de ciudadanos a la gran mayoría no les interesa el asilo, hemos visto ir y venir administraciones, y sólo en sus etapas de políticos se interesan por el mismo, de hecho me atrevo a decir que hay varios funcionarios o ex funcionarios que ni siquiera conocían el asilo, sino hasta que comenzaron con sus aspiraciones políticas o entraron en campaña, y aun así no conocen realmente todo lo que implica hacer funcionar el asilo”.

“De igual forma cabe decir que así como vamos, dentro de pronto no habrá hospicio o asilo de ancianos que cubra la demanda, muchos menos sus necesidades", sentenció.

Sobre la capacidad, indicó que normalmente son 12 personas para poder brindarles una atención integral, y en este momento se tienen 13 habitantes, por lo que el problema es cubrir todo lo que un adulto mayor requiere, aparte de los cuidados, y esas son las obligaciones y responsabilidades que los familiares evitan y no asumen.

Motivo por el cual pidió que se respeten las políticas de ingresos para no afectar a los ancianos que en verdad no cuentan con nadie que vele por ellos.