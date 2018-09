Temen pescadores del Ã‰vora perder programa de motores marinos

ÉVORA

Temen pescadores del Évora perder programa de motores marinos

Aseguran que debieron entregarse el mes pasado los motores marinos y no hubo, por lo que están en la incertidumbre por el temor a perder el apoyo

Sergio Lozano

GUAMÚCHIL._ Ante el atraso que hay en el programa de entrega de motores marinos a los pescadores ribereños, estos tienen la incertidumbre y el temor de perder el apoyo ya que no saben qué medidas tomará el nuevo Gobierno federal.

Cuauhtémoc Castro Real, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Centro de Sinaloa, comentó que siempre el Gobierno entregaba los apoyos a más tardar el mes de agosto y este año no se ha dado.

"La entrega de motores marinos es el mejor programa que tiene el sector pesquero, y existe la incertidumbre si habrá o no programa de motores marinos en el 2018, ya estamos atrasados, lo motores se entregan siempre en el mes de agosto antes del inicio de la pesca y ahora no fue así", explicó.

Además indicó que se tiene 7 años con el programa de entrega de motores marinos donde se han entregado a los pescadores ribereños, más de 500 motores, pero desafortunadamente los proveedores han expresado que aún les adeudan, no cobran el 100 por ciento del programa del año pasado.

"Todavía el Gobierno del Estado y el federal adeuda dinero de los motores marinos del año pasado", dijo.

"Esos motores ya los carga la gente pescando con ellos", aclaró.

"Mientras no paguen los apoyos del 2017 no podrá haber un apoyo para el 2018".

"Cuál es la incertidumbre es que este Gobierno federal ya se va y no sabemos si el Gobierno que entre seguirá con el programa de motores porque el recurso más fuerte es el del Gobierno federal".

En evento del año pasado el Gobierno se comprometió en aumentar el recurso para apoyos a motores marinos.

Por ello, el líder pesquero pide que no nada más se le dé continuidad, sino que se le pongan más recursos, por lo que se está haciendo la gestión para que el recurso federal no se regrese por no aplicarlo en su momento.