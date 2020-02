Temen por su futuro, vendedores ambulantes del Centro de MazatlÃ¡n

VENDEDORES

Temen por su futuro, vendedores ambulantes del Centro de Mazatlán

Con hasta 40 años ofreciendo sus productos en el Centro de la Ciudad, hoy quieren saber en dónde podrán trabajar

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Herlinda Díaz Sandoval tiene 36 años, 8 hijos, la menor de ellos nació con problemas cardiacos que requieren atención médica diaria. Hace 20 años llegó a Mazatlán y desde entonces ejerce el comercio ambulante, pero desde hace dos semanas no ha podido trabajar vendiendo las pulseras que ella misma teje por la persecución del Gobierno Municipal a los vendedores ambulantes del Centro de la Ciudad.

Como ella, 25 vendedores llamados tolerados, fueron removidos de sus espacios.

Algunos de esos lugares los están ocupando algunos de los 19 vendedores con permiso que Oficialía Mayor reubicó de las calles Melchor Ocampo, Leandro Valle, Aquiles Serdán y Benito Juárez para iniciar su proyecto de rescate del Mercado José María Pino Suárez.

Hasta ahora, ni vendedores con permiso ni tolerados conocen el proyecto de que habla el Gobierno Municipal para el rescate de la estructura de hierro del Pino Suárez, ni tampoco cuál será su ubicación definitiva.

Herlinda empezó su peregrinar desde hace dos semanas: estaba en la calle Aquiles Serdán, a media cuadra del Mercado Pino Suárez, de ahí la movieron a Aquiles Serdán y José María Canizález, después a Benito Juárez y Leandro Valle y ahora le dijeron que ya no tenía lugar.

“No me dejan trabajar, no sé qué voy a hacer ahora, ya no puedo más, solo pido al Gobierno que me trate de ayudar, que me entienda cómo estoy”, dice con la voz quebrada.

Un grupo de vendedoras se aglutina en torno a Gloria Navarro Ureña, artesana, es la única que tiene permiso para un espacio de un metro por dos, y se amparan con ella. Santa, Andrea y Juana fueron removidas pero están ahí. Esperando una solución.

Santa, de 72 años de edad, vende tamales. El viernes se regresó con ellos ya en mal estado, agentes de la Policía Municipal la encañonaron, asegura, para que se llevara sus cubetas a otra parte.