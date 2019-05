Temporada de mango en Escuinapa es crítica, dice Rogelio Padilla Salcido

El presidente de la Comisión Nacional Campesina lamentó que los daños generados por el huracán Willa hayan sido devastadores para la producción de esta fruta

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. La temporada de mango durante estas fechas el año pasado estaba en auge, sin embargo, después del huracán Willa los árboles parece que ya fueron cosechados, por lo que es una situación crítica la que se tiene, señaló Rogelio Padilla Salcido.

“Puedes observar que la situación es crítica, no habrá producción, los árboles están como si ya hubieran sido cosechados pero en realidad no hubo fruta”, dijo el presidente de la Comisión Nacional Campesina (CNC).

En un recorrido por huertas del municipio, donde estuvo acompañado por el Presidente del Comisariado Ejidal de San Miguel de la Atarjea Enrique Zamora, mostraron la situación que se tiene en lo que es una de las actividades que podría estar generando en otros tiempos el movimiento económico del municipio.

Después del huracán Willa los productores empezaron a trabajar en levantar los árboles que cedieron al viento, pero no todos pudieron hacerlo, algunos por cuestiones económicas dejaron árboles tirados.

Al desastre de entonces vislumbraban que se podría tener una producción baja de mango, pero la realidad que se tiene superó lo que pensaban pues hay huertas sin un solo mango.

“Son pocas las huertas que tienen un poquito de mango, estamos realmente atrasados y sin dinero para levantarnos, el Fonden no llegó, no vamos a tener dinero para levantarnos”, dijo Enrique Zamora.

En las huertas se pueden apreciar mangos en floración o con fruta pequeña, como si apenas iniciará la temporada, sin embargo estos mangos no se desarrollarán, precisó, es mango “niño”, ya que no hay agua para regar por lo que el árbol tiende a abortar, además que ya no hay condiciones para ese desarrollo pues las temperaturas ya empiezan a elevarse.

Padilla Salcido manifestó que son 13 mil hectáreas de mango las que se tienen en el municipio, de éstas 8 mil son variedad keith, de la que tenían más esperanza de que se tuviera fruta pues es una variedad más resistente, pero no fue así.

Indicó que se espera llegar a un 30 por ciento de producción de mango, en 2018 se tuvieron 146 mil toneladas de mango, una producción que ha ido decreciendo desde 2016 que se tuvieron 200 mil toneladas, mientras que en 2017 fueron 180 mil toneladas y han disminuido debido al estiaje.