TEMPORADA PRIMAVERA DE LA OSSLA: Un concierto sublime

Con su enorme talento, Anna Fedorova hizo sinergia con la genialidad del compositor Sergei Rajmáninov y de la OSSLA

Paúl Chávez

Esta noche 11 de abril del 2019 se escribió una página de oro en la historia musical de Sinaloa. Anna Fedorova tocó sublimemente el Piano Concerto n. 2 de Sergei Rajmáninov encendiendo la sala con emociones profundas, regalándonos el preludio n.5 de él mismo por las intensas ovaciones de pie abarrotado. El público fue conectado, 2 hrs. antes la cola de entrada era larga. Y no es para menos, fue el resultado de la sinergia del enorme talento de ella, la genialidad del compositor y de la OSSLA, aunado al éxito previo de La Gran Pascua Rusa de Rismky-Kórsakov y de la sorpresa de las percusiones juveniles en La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas de postre.

Para entender mejor lo sucedido comprendamos cómo surgió este concierto. Rajmáninov con un talento excepcional se entusiasmó mucho con su 1ª sinfonía. Sin embargo su estreno fue un fracaso total por razones ajenas a él, era su segundo intento sinfónico frustrado. Los críticos lo devoraron; le dijeron una de las críticas más mordaces que he visto: “Rajmáninov con su técnica, intenta suplir en el piano su falta de inspiración”. Todo esto mermó su confianza, deprimiéndose y sufriendo una crisis creativa por años, tenía apenas 24. Gracias a una exitosa terapia se reencontró. No es la realidad la que duele, duelen las ilusiones que nos hacemos de ella y no se dan. En realidad el fracaso no existe, existen profundos aprendizajes. Las crisis son buenas, quitan lo que estorba y llegamos a ser el que realmente somos, todo lo demás son fantasías en torno a uno mismo. Así surgió una de los conciertos más bellos, dedicándoselo a su terapista.

Anna Fedorova tocó con más profundidad desde que la vi hace 3 años. Los 2 ensayos me conmovieron, pero nada parecido a esta noche. Los músicos en los ensayos se guardan para soltar todo en el concierto, Anna dio todo desde el 1er día, ojalá esto se institucionalice. La celebridad se gana a pulso, el talento solo no suple la intensidad y la dedicación. Cuanta brillantez se opaca por no dar más de sí mismo, por reservarse. El peculiar inicio de los primeros 8 compases en la gravedad del Do menor del piano cautivan y conectan esas emociones profundas escondidas del alma. La música viene de adentro: es el ser de Rajmáninov renaciendo y se conecta con el oyente atento. Anna sabiamente ha captado la profundidad de este concierto, su preferido, y lo expresa en el piano con fluidez y una potencia que asombra, surgiendo su genuina alma de artista, atrapándonos. Podía oírse el silencio de la sala atenta. Su piano desglosa los mensajes de cada frase metiéndose en los recovecos del alma, la orquestación los refuerza con la dirección. No me sorprendió escuchar sollozos alrededor. Cuando el intérprete es de altura se da una magia: el artista al dominar su instrumento es a la vez dominado por el espíritu del compositor y fluye entonces su mensaje libremente. Comprendí, escuchándola, que hay que abrazar esas etapas oscuras para bendecirlas creando más belleza alrededor y amor propio.

Anna me rompió paradigmas al conocerla: 1. El que una mujer puede tocar este concierto a la altura del compositor y de otro titán del piano: Sviatoslav Richter, ambos elevaron la cota y pocos los han superado. El musicólogo Harold Schönberg describió: "En cualquier concierto de Rajmáninov uno nota los agudos impulsos rítmicos, la virilidad y el sentido de sonoridad y sobre todo, una elegancia musical en la que las frases se plasmaron con un acabado exquisito”. 2. El añadir un toque femenino a una obra viril, Rajmáninov alcanzaba con una mano una 13ava, 30 cms. aprox., medía 1:98, Richter era también alto. -¿Anna cómo logras tocar con esa fuerza? Le pregunté. “Con el estómago” me respondió. Se balancea con todo su cuerpo para darle potencia a los fortes, su secreto es que toca con todo su ser al tener una estatura y complexión normal. --¿Cuánto te lleva aprender un concierto para tocarlo? “Unas 3 semanas, pero su perfeccionamiento me lleva toda la vida”. Es que no se trata de fuerza, ni de extraordinaria técnica, muy necesaria, sino de la compenetración con el compositor para transformarse en él siendo ella misma. La autenticidad hace milagros, Anna es muy sencilla y fresca, disfrutó Culiacán.

Nos regocijó ver como la OSSLA ha sembrado sabrosos frutos en su existencia, hoy sorprendieron los niños del Ensamble de Percusiones Trommer que con el liderazgo de Fernando Correa tocaron maravillosamente con la orquesta una versión muy distinta y brillante de La Noche de los Mayas, la batuta de Miguel del Real brilló. La venida de Anna Fedorova se debió a la generosidad de algunos empresarios que aportaron anónimamente, sin ellos esto no fuera posible, no había suficiente presupuesto al parecer. Anna muy gentilmente accedió a venir sin tenerlo programado, ella me comentó que conoció a Miguel del Real en Ámsterdam hace una década. Anna vino, tocó y venció, los niños estaban entusiasmados con su venida gracias a Youtube, y les sembró un ideal, ahora muchos jóvenes aspiran a “llegar a tocar como ella”. Anna es fruto de una esmerada educación pianística de sus padres y como persona, una familia modesta con una gran visión. La saga de Rajmáninov continuará.

