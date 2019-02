TendrÃ¡n los Ã“scar una entrega cargada de polÃ©micas

Tendrán los Óscar una entrega cargada de polémicas

Este domingo es la entrega 91 de los premios, una ceremonia tan esperada como comprometida por los escándalos de abusos, clasismo, racismo y modificaciones en sus protocolos

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Por fin llegó el día del evento más esperado en Hollywood, la gala de los Óscar en su edición 91, en la que México espera que el filme Roma se lleve el premio a la Mejor Película, compitiendo en 10 categorías.

Pero desde que se supo las nominaciones, la esperada ceremonia se ha visto empañada por diversas situaciones que han afectado la organización y protocolos de la entrega de tan codiciado galardón.

Por ejemplo, el crítico de cine Ernesto Diezmartínez Guzmán percibe que la edición 91 de la entrega de los Óscar viene cargada de polémicas, entre ellas, la falta del anfitrión oficial, suceso que desde 1989 no había vuelto a suceder, abandonando el puesto el actor Kevin Hart, después de haberle descubierto tuits homofóbicos, de los que no se disculpó.

"Después de esto la Academia no logró sustituirlo, ya que nadie quería ser el plato de segunda mesa; aunado a esto, se sumó la molestia de que algunos de los premios iban a ser entregados fuera del aire, durante los comerciales, provocando una rebelión, sin dejar de lado los nuevos casos de abuso sexual, entre otros", señaló el crítico.

Respecto al tema de las constantes críticas que ha sufrido la mexicana Yalitza Aparicio con su nominación a Mejor Actriz, Diezmartínez destacó que se trata de una vertiente de racismo, clasismo y de envidia muy evidente hacia la protagonista de Roma.

"Juzgar la actuación de los actores siempre es lo más complicado, porque es muy subjetivo, porque las escuelas de actuación son muy diversas, pero en el caso de Aparicio, ella es una actriz nata, con un talento prodigioso, que supo pulir gracias al apoyo y dirección de Cuarón, porque transformar a alguien que no tiene talento ni el mejor director lo puede hacer, pero en el caso de Aparicio, su talento es natural", resaltó.

Esta no es la primera vez que un actor sin experiencia o trayectoria no solamente es nominado, sino que gana, como el caso del actor que no tenía manos, Harold Russell.

"Se llevó un Óscar como Mejor Actor de Reparto en 1947, en el filme Los mejores años de nuestra vida, interpretando a un marinero mutilado de sus manos en la Segunda Guerra Mundial, pero ya no volvió a actuar", recordó.

"En el caso de Yalitza, ojalá y continué con su carrera, porque esta oportunidad como se ha visto, la ha aprovechado muy bien, y ojalá lo siga haciendo para su desarrollo personal, pero finalmente será una decisión de ella, y tal vez no gane el Óscar a Mejor Actriz, pero el solo hecho de que los mismos actores la hayan nominado, ya es un gran triunfo", indicó.

Las oportunidades de Roma

Respecto a las 10 nominaciones que ostenta Roma, el crítico de cine consideró que tal vez no las gane todas, aunque sí tiene la posibilidad de hacerlo, aun así podría convertirse en el filme si no más ganador de la noche, sí el que se lleve ciertos premios clave, como el de Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película de Lengua Extranjera.

"Creo que si Cuarón gana en la categorías de Mejor Fotografía, Mejor Película y Mejor Director, implantará una marca, alargando el récord del Óscar a Mejor Director por parte de cineastas mexicanos, que ha caído en personajes como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, estos tres premios los veo seguros para Roma".

Diezmartínez señaló que otra de los filmes que aspira fuerte a ganarse el premio a Mejor Película es Green Book, pero aún así, en este evento todo puede pasar, dando muchas sorpresas la votación.

"La ventaja que tiene Roma para poder ganar está principalmente en el voto preferencial, esta es la única categoría en la que los miembros de la Academia que suman más de 7 mil integrantes, votan de manera preferencial para elegir a la Mejor Película".

LO QUE MÉXICO ESPERA

El público mexicano espera que la película del director mexicano Alfonso Cuarón se lleve el triunfo en las principales categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, pero no le será fácil, ya que también con 10 nominaciones está “La favorita”, y con seis nominaciones el filme “El infiltrado en el KKKlan”.

HORARIOS

Como es tradición, la gala se desarrollará este domingo en las instalaciones del Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, sede oficial para la celebración de los Óscar desde 2002, la cual dará inicio a las 18:00 horas con la tradicional alfombra roja, y la gala a partir de las 20:00 horas, tanto por televisión abierta como por los canales TNT doblado al español, TNT idioma original y Azteca.