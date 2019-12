Tenemos equipo para hacer historia: Antonio Mohamed

Los Rayados debutan este sábado en el Mundial de Clubes de la FIFA 2019

El partido de Rayados de Monterrey ante Al-Sadd de Qatar será un juego complicado, por lo que representa el equipo local para el país y la buena dirección técnica del ex futbolista Xavi Hernández, así lo confirmaron Dorlan Pabón y Antonio Mohamed, en conferencia de prensa previa al debut de los regios en elMundial de Clubes Qatar 2019.

“Será un partido disputado, bastante difícil. Al Sadd va a jugar diferente a lo que jugaron el miércoles, un rival con otra intensidad sabiendo que para nosotros es una final y no tenemos mañana. Lo vamos a encarar de esa manera”, comentó Mohamed.

“Para nosotros primero que nada este reto es mostrarnos al mundo, es una ventana que tenemos para demostrar quiénes somos, como una estructura deportiva. Es una oportunidad única para hacerlo. Sabemos que estamos en la final, que el regreso nos va a dar la oportunidad de a varios que estuvimos en el club y jugar finales, de lograrlo, es una oportunidad única contra un rival que viste, pero hoy estamos enfocados en esto. Es un presente hermoso del club en el que debemos disfrutar cada momento sabiendo que podemos ser parte de la historia”, aseguró Dorlan Pabón.

Éste es un torneo competitivo, y los Rayados, por la experiencia, el amplio plantel y la calidad de los jugadores podremos conseguir algo importante, comentó Antonio Mohamed.

“Tengo un gran respeto y una gran admiración por la cultura árabe como mucha comida árabe. Acá es más rica la comida, no es tan parecida (risas), pero me hace viajar a mi infancia cuando mi abuelo y mi papá hacían comida árabe. Por la experiencia del Mundial que acumuló el club, el plantel ha formado jugadores competitivos, jugadores de selección y una estructura que nos respalda. Venimos por lo máximo, no nos conformamos con competir”, dijo el técnico albiazul.

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

Monterrey vs. Al Sadd

10:30 horas (tiempo de Sinaloa)

TV: Fox Sports