Tenemos la confianza de que las cosas van a cambiar y se van a dar: Roberto Espinosa

Un futuro esperanzador es el que ve el joven lanzador oriundo de Yucatán para esta temporada con el conjunto mazatleco

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con gran confianza en la lomita en lo que va de la temporada se siente el pítcher de Venados de Mazatlán, Roberto Espinosa, quien a pesar de los resultados negativos que se han obtenido, se siente seguro de seguir lanzando para los del puerto.

Un futuro esperanzador es el que ve el joven lanzador oriundo de Yucatán para esta temporada con el conjunto mazatleco, donde espera ver un pronto cambio en lo que respecta a los resultados obtenidos, pues considera que las cosas tendrán un panorama más positivo en un futuro para los rojos.

“Gracias a Dios me he sentido bastante bien, personalmente me he sentido bien en la loma, con confianza. Desgraciadamente los resultados no se han dado, que es lo más importante”, dijo Espinosa.

“Pero tenemos la confianza de que las cosas van a cambiar y se van a dar”, añadió el lanzador.

Ante el actual receso que se ha tomado por parte de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2020-2021 a raíz de los casos de Covid-19 que se dieron en algunos equipos, Espinosa se mostró tranquilo, pues sabía que ésta era una posibilidad que se podía vivir ante la nueva situación que se vive a nivel mundial.

“Desgraciadamente se paró la liga por unos días, pero es parte de la nueva modalidad que ha pasado por esta pandemia. Ahora veo al equipo más compacto, los jugadores estamos en una buena armonía”.

En lo que respecta al desempeño del equipo en lo que va de la temporada, el lanzador diestro declaró que Venados se ha visto bien, pero que lamentablemente los resultados no han sido los mejores. Pero aún así, espera que en los próximos encuentros las cosas se vuelvan a favor del conjunto porteño.

“Los juegos han estado ahí, pero como es parte del beisbol, las cosas se dan para uno o para otro lado y últimamente las cosas no se nos han dado a nosotros, pero las cosas cambian, un día estás arriba y el otro abajo, de un día para otro.

“Nosotros tenemos la confianza de que las cosas van a cambiar, que es lo más importante, la confianza que nosotros tenemos”.

En lo que respecta al objetivo de llegar junto al conjunto porteño a la Serie del Caribe 2021, Espinosa expresó que la mentalidad sigue encaminada en alcanzar dicha meta.

“Iniciamos todas las temporadas siempre con la mentalidad de pensar en lo más importante y eso es por parte de todo el equipo, nosotros queremos estar ahí, en la Serie del Caribe.

“Vamos a poner todas las ganas con la intención de estar ahí, para complacer a la gente y al público, y de que uno se sienta bien de lograr esa meta que uno se propone en la vida”, puntualizó.