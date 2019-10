Tenemos muy claro a lo que vinimos y por lo que vamos a luchar: JosÃ© Guadalupe Cruz

Tenemos muy claro a lo que vinimos y por lo que vamos a luchar: José Guadalupe Cruz

El estratega mexicano aseguró que pese a que los resultados no se han dado como esperaba, está convencido de que el Gran Pez cerrará de buena forma

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ José Guadalupe Cruz, el mandamás del equipo de Sinaloa, sostuvo que hay muchos aspectos por corregir si es que Dorados quiere apuntarse como uno de los candidatos para llevarse el Apertura 2019 y aseguró que el Gran Pez cerrará con mucha fortaleza de cara a la fiesta grande del Ascenso BBVA MX.

‘El Profe’ realizó un análisis general de la situación actual que vive Dorados de Sinaloa y de paso recalcó que, aunque el equipo no desempeña un mal accionar, los resultados no se han podido dar en favor de la causa sinaloense.

“Con el empate estamos sextos, pero definitivamente no es una posición o una cosecha para entusiasmar demasiado, pero lo más importante no es terminar primero que claro que nos hubiera gustado porque lo único que garantiza es tener acceso a semifinales, pero no el campeonato. Tenemos muy claro a lo que vinimos y por lo que vamos a luchar, no estamos felices por el resultado porque este equipo está hecho para ganar y no lo estamos consiguiendo”.

Cuando se le cuestionó sobre los ingresos de los atacantes Fabián Bordagaray y Vinicio Angulo, Cruz destacó que buscaba piernas e ideas frescas para intentar romper el cerrojo defensivo del Atlante y es consciente de que con actuaciones como ésas, hay elementos que levantan la mano por la titularidad.

“Cuando haces un cambio planeas que sirva como revulsivo y esta vez lo tuvimos con el ingreso de Vinicio y de Bordagaray. Este tipo de actuaciones nos vienen muy bien porque lo importante no es llegar primero sino llegar con fuerza y el equipo va a llegar muy bien a la liguilla”, enfatizó el director técnico.

Finalmente, José Guadalupe destacó que el encontrar variantes en el ataque será fundamental para retomar el camino de las victorias y sabe que es con trabajo que se podrá revertir la situación para ser un rival peligroso en la liguilla.

“Lo primero que debemos mejorar es la contundencia, hemos generado oportunidades que no hemos aprovechado. Cuando los rivales proponen a nosotros nos viene muy bien porque con espacios somos muy peligrosos por nuestro estilo de juego. Hay que trabajar mucho en cómo romper a esos equipos que vienen a formar con dos líneas de cuatro, tenemos que buscar variantes por el centro y por las diagonales”.

Dorados regresó a las prácticas desde este miércoles por la mañana en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, preparando el compromiso crucial del sábado frente a Alebrijes de Oaxaca.

