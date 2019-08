Tenemos una visiÃ³n irreal del cuerpo de las mujeres, la celulitis es normal, dice Camila Cabello

Tenemos una visión irreal del cuerpo de las mujeres, la celulitis es normal, dice Camila Cabello

Lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad. Se están acostumbrando a ver cuerpos retocados, escribió la cantante en Instagram Stories

Noroeste / Redacción

MADRID (SinEmbargo)._ Camila Cabello ha querido celebrar el segundo aniversario de su éxito “Havana” pero, al entrar a internet este fin de semana se ha encontrado con multitud de mensajes criticando su cuerpo por unas fotos tomadas en las playas de Miami.

Al sentirse víctima de estos ataques -conocidos como body shaming-, Camila no quiso permanecer callada y ha publicado un mensaje en Instagram Stories como respuesta a todos los que han usado las redes sociales para meterse con su físico.

“No uso las redes sociales por la intención consciente de evitar las cosas que hieren mis sentimientos, pero por un segundo lo olvidé mientras trataba de encontrar una imagen para publicar por el segundo aniversario de Havana”, ha apuntado, para luego remarcar: “Mis ojos accidentalmente pasaron por un titular de gente criticando mi cuerpo”.

“Honestamente, primero me sentí súper insegura imaginando cómo luciría en esas fotos. ¡Oh no, mi celulitis! Pero luego era como... desde luego son malas fotos desde malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de maldita piedra o todo músculo. Pero lo más triste de las chicas jóvenes es que están buscando una perfección que no es real”.

Por eso, afirma Camila, escribe este texto para las chicas como su hermana pequeña, que están creciendo con las redes sociales.

“Lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad. Se están acostumbrando a ver cuerpos retocados. Tenemos una visión totalmente irreal del cuerpo de las mujeres. Chicas, la celulitis es normal, la grasa es normal. Es bonita y natural. No soporto más la mierda de hoy en día y espero que ustedes tampoco”.