Tengo 24 horas escasas de saber de mi designaciÃ³n, se justifica el titular de la Guardia Nacional

Tengo 24 horas escasas de saber de mi designación, se justifica el titular de la Guardia Nacional

El General de Brigada no pudo prever un plazo para reducir los índices de violencia, ni tampoco decir cuál será su salario

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El próximo comandante de la Guardia Nacional, el General de Brigada Luis Rodríguez Bucio, no pudo responder a las preguntas que le realizaron los reporteros durante la conferencia de prensa sobre la corporación.

El militar en proceso de retiro no pudo, por ejemplo, prever un plazo para reducir los índices de violencia ni tampoco decir cuál será su salario. Durante su intervención esta mañana frente a la prensa admitió que apenas hace 24 horas le anunciaron del cargo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue cuestionado sobre si no fue precipitado designar al comandante antes de que estuvieran listas las leyes secundarias para la Guardia Nacional.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana para abordar las dudas sobre la Guardia Nacional estuvieron presentes el designado comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio; la representante de la Policía Federal, la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo Mariel; el representante de la Secretaría de Marina, el Contralmirante Gabriel García Chávez; y el de la Sedena, el General de Brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez.

Así como los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

La primera pregunta del evento, como el mismo Durazo previó, fue para el comandante Rodríguez Bucio, sobre su trayectoria y sobre algunos delitos que enfrentará la corporación.

“Debo de, antes de iniciar, advertir algo: yo tengo creo que 24 horas escasas de saber de mi nueva designación. Mi anterior función exigía mi tiempo, mi esfuerzo, muchas cosas para mí no estoy totalmente enterado”, dijo de inmediato el comandante.

“Ayer inicié un proceso de inmersión en mi nueva función y yo espero que en un tiempo muy corto pueda tener ya el conocimiento que, es más muchos de ustedes conocen mejor el desarrollo que lleva hasta ahorita lo que es la creación de la Guardia Nacional. Pido su compresión si algunas preguntas no tendrá respuesta”, añadió.

Un reportero le pidió si podía comprometerse a una fecha para bajar la violencia: “Con 24 horas en el cargo todavía tengo muchas más dudas que lo que hay. Los que estoy seguro que de inmediato nos sumamos a un equipo […] que ya han iniciado”.

Más adelante en la conferencia, otro reportero le cuestionó sobre cuál será su sueldo como titular de la Guardia Nacional.

Bucio tampoco pudo contestar. “Mejor usted”, le pidió al Secretario de Seguridad.

Durazo explicó que está en proceso el presupuesto, así como los otros procesos que conlleva la creación de la corporación. “Los elementos del Ejército ganan menos que la Policía Federal. Los elementos de la PF tienen menos prestaciones que los elementos del Ejército, entonces en un proceso paulatino, vamos a ir incrementando las percepciones de los elementos de la policía militar al nivel que tienen la Policía Federal; y al mismo tiempo se van a ir incrementando las prestaciones sociales de los elementos de la Policía Federal”, detalló.

Sin embargo, dijo que aún falta que apruebe el presupuesto la Secretaría de Hacienda, y aseguró que todo se dará en el marco de la austeridad republicana.

“El comandante de la Guardia Nacional tendrá percepciones equiparables a las de Subsecretario”, adelantó.

Luego, otra reportera preguntó si no había sido precipitado designar al comandante.

“La Guardia Nacional todavía no tiene leyes reglamentarias, consecuentemente no sólo no es una irresponsabilidad, es una gran previsión que aún cuando no contemos en el paquete, estamos anticipando estos nombramientos de tal manera que sus futuros dirigentes no pierdan tiempo, no tengan necesidad de esperar a la aprobación de las leyes secundarias para meterse de una vez en el conocimiento que será su responsabilidad”, respondió Durazo.

SE FRENÓ ASCENSO DE HOMICIDIOS: DURAZO

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró esta mañana que la tendencia al alza de los homicidios en el país ha descendido.

El 2018 es todavía el año más violento, y la tendencia ascendente ha sido ya controlada, no tenemos el mismo número, dijo.

"En la información que les presentamos, no tenemos como objetivo convencerlos de algo que no digan las propias cifras. Hemos dicho que recibimos un país con una seguridad en ruinas. Desde la época de la Revolución, nuestro país no ha conocido niveles de violencia como los que hoy padecemos. No lo vamos a ocultar".

"También debo decir, Jorge, que esta situación no se generó de un día para otro y sería irresponsable decir que se va a revertir de un día para otro".

El titular de la Secretaría de Seguridad precisó que en agosto de 2018 se registraron 2 mil 907 asesinatos; en septiembre subió a 2 mil 917; en octubre bajó a 2 mil 812; luego en noviembre también se redujo a 2 mil 587; en diciembre subió a 2 mil 875; en enero fue una ligera baja de 2 mil 853; en febrero a 2 mil 796; y en marzo a 6 mil 464.

“De ninguna manera quiero vender como un resultado de haber mejorado la seguridad, no, simple y sencillamente son indicadores que a estas alturas hemos logrado vencer las tendencia ascendente”.

Recalcó que durante las conferencias nunca han hablado de satisfacción por los resultados, pero que es evidente que se revirtió la tendencia de criminalidad.