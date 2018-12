Tengo las riendas del poder en las manos, dice AMLO en su primera conferencia como presidente

Promete un libre acceso a la información y un libre del ejercicio de la libertad de expresión durante su mandato

"Hemos iniciado el Gobierno sin problemas [...] Tengo las riendas del poder en las manos, hay Gobierno en México, para brindar seguridad a los mexicanos", dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su primer conferencia matutina de prensa, con las que, señaló, "se garantizará el acceso a la información", y que aunque "se les hizo un poco tarde", este ejercicio comenzará a las 07:00 horas en punto.

"No será como están pensando nuestros adversarios, que se están frotando las manos, de que no se pueda conducir el Gobierno, al contrario, cada vez este Gobierno tendrá más legitimidad y que no se pierda de vista de que esta es una transformación del país", indicó el mandatario nacional.

"Hay quien no lo quiere ver, pero poco a poco cambiará, nada más ayer, díganme si esto no es un cambio, ayer fui a Xalapa, Veracruz, sin elementos del Estado Mayor Presidencial, ayer volé en línea aérea comercial, al mismo tiempo que se inició el proceso de venta del avión presidencial, es un pequeño ejemplo de lo que significa el cambio", abundó el presidente de la República.

"Hoy a las 10 de la mañana firmaré un acuerdo para el proceso de búsqueda de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa", señaló López Obrador. "No se va a ocultar la verdad, no se va a encubrir a nadie, mi Gobierno no va a ser cómplice, se va a investigar", afirmó.

"Sobre los señalamientos de la posible intervención del Ejército, la investigación tiene que involucrar a todas las personas involucradas". Y en dado caso de que estuvieran involucrados elementos del Ejército en este tema, "la institución no se debilitaría, al contrario, se fortalecería, por hacer el deslinde correspondiente [...] Pero no nos adelantemos, esperemos la investigación [...] El que nada debe nada teme", indicó el presidente.

El mandatario nacional dijo, también, que están trabajando en el Presupuesto 2019, donde se reflejarán "las prioridades de este nuevo Gobierno".

Ante la pregunta de los representantes de los medios, señaló que han mantenido una relación "respetuosa" con el gobierno de su homólogo Donald Trump, y que en el tema migratorio está presentando una propuesta para impulsar el desarrollo en Centroamérica y en nuestro país, con inversión tripartita (de EE.UU., Canadá y México), para que las empresas de estos tres países impulsen el desarrollo económico.

"Para que emigre quien lo desee, pero que la migración no sea por falta de oportunidades. Estoy preparando la firma de un compromiso de los tres países", dijo el presidente. Sin embargo, en cuanto al tema de la seguridad y narcotráfico, señaló que este tema aún no se aborda con Estados Unidos.

La prioridad en materia de seguridad se va a priorizar el combate a los delitos que afectan a los mexicanos (secuestro, extorsión, homicidio, robo), indicó López Obrador. En otro tema, y a pregunta expresa de un reportero, bromeó con que ya "se le hicieron limpias a Los Pinos", porque el Pueblo "purifica" la residencia oficial, ahora convertida en un espacio para la recreación, las artes y la cultura.

Sobre el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente indicó que existe un Fideicomiso, que reitera que están garantizadas las inversiones de los accionistas, y que, también, se están llegando a acuerdos con las empresas constructoras del proyecto.

"No vamos a incumplir, se va a garantizar la inversión en bonos que se destinó para la construcción del NAIM. Este Fideicomiso continúa, porque es un proceso que se tiene que mantener", dijo López Obrador a pregunta expresa de si se cancela o no el Aeropuerto de Texcoco.

Asimismo, señaló que hoy tendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa Macías, para tratar este tema. En otro tema, López Obrador dijo que ya se instalaron los 29 comités estatales en materia de seguridad.

"Tengo el informe que ayer se desplazaron, estuvieron en actividad, 35 mil 747 elementos de la Policía Militar, de la Naval, y de la Federal, en 147 coordinaciones, con el apoyo de las policías estatales y municipales", abundó el presidente de la República.

"Estamos comenzando a revisar la incidencia delictiva. El propósito es tener una fuente confiable para tener información de las últimas 24 horas en cifras de todos los delitos cometidos", incluyendo los asesinatos diarios, robos de vehículo, robos a casas habitación, secuestros, etcétera, indicó el mandatario nacional.

"Para brindar a los medios información de calidad. Hoy se nos presentó un esquema, y yo espero que esta semana se normalice. También señaló que la información va a estar disponible todos los días, aunque acotó que en la conferencia no solo se tocarán temas de seguridad", dijo López Obrador.

"Tiene que haber una línea divisoria entre la autoridad y la delincuencia, cuando ya no existe esa frontera, ya no hay autoridad, y vamos a hacer que se respete a la autoridad", indicó el presidente, cuando fue cuestionado por un miembro de la prensa sobre un posible "acuerdo" con el crimen organizado.

Además, López Obrador indicó que aunque en campaña señaló que en México había hasta 66 homicidios diarios, esta cifra se redujo en los dos primeros días de su Gobierno, hasta 50 asesinatos por jornada, en promedio, "con la aclaración de que se están verificando las fuentes de información", acotó.

Acerca de la muerte de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, el primer periodista asesinado durante su Gobierno, encontrado la mañana del sábado con un disparo en la cabeza, en un cañaveral cerca de Tepic, Nayarit, el presidente dijo que se acordó mantener la vigilancia y protección de periodistas y luchadores sociales, "personas que están amenazadas".

Sobre el tema de los migrantes centroamericanos en Tijuana, Baja California, dijo que la situación se está "normalizando", en la atención a este asunto, que hay cocinas del Ejército, de la Marina y de la Secretaría de Gobernación dotando de alimentos y que ya se está realizando un registro exacto de los migrantes, para tener los números "básicos", para seguir brindando "nuestro apoyo, nuestro auxilio sobre este tema".

"Está bien que empiecen a ser oposición, eso está bien, es un buen ejercicio, llevan tiempo sin ser oposición, desde que se fundó ese partido, sobre todo después de la elección de 1988, que fueron comparsas del régimen. Vamos a garantizar el derecho a disentir, vamos a garantizar el derecho a libre expresión, estamos bien y de buenas, no vamos a enojarnos", indicó el presidente sobre un video del Partido Acción Nacional (PAN) que apareció a través de las redes sociales, en lo que lo comparan con Stalin o Hitler.