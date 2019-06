Tengo una buena amistad con la diputada Geraldine Ponce, afirma AMLO

El Presidente de la República fue cuestionado por el video que circula en las diversas redes sociales en el que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, se interpone entre la legisladora y él, en una supuesta escena de celos

Noroeste / Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este domingo que tiene una “buena amistad” con María Geraldine Ponce Méndez, diputada federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y con otros legisladores.

Al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el mandatario nacional fue cuestionado por un video que circula en las diversas redes sociales en el que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, se interpone entre la legisladora y él, en una supuesta escena de celos.

López Obrador afirmó que los medios de comunicación tienen libertad de prensa y pueden publicar lo que consideren. “A veces son asuntos con ingenio y la vida no es nada más tristezas, es también alegría”, contestó el presidente.

Ayer, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, condenó los ataques a la diputada de Morena, sobre quien abundó que muchos no conciben que sea bonita y además comprometida con México.

“Unos lo harán por envidia; otros por misoginia o machismo. Cual sea el origen de sus expresiones, ninguna persona como tú se las merece. Tú sigue adelante, no te rindas”, le dijo Gutiérrez Müller a la legisladora federal en una publicación hecha en su cuenta de la red social Facebook.

Por su parte, Ponce Méndez a agradeció las palabras de Gutiérrez Müller, ante los ataques de los cuales ha sido objeto durante los últimos días.

“Esto no me detiene, seguiré trabajando por Nayarit y por México y como se lo he dicho y lo reitero, es usted una mujer a la que admiro mucho, gracias por todo”, respondió en un comentario en la publicación de Gutiérrez Müller.

La joven nayarita, de 25 años de edad, estudió Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Tepic, y en la actualidad se desempeña como Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integra las Comisiones de Deporte y de Relaciones Exteriores, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ponce Méndez fue ganadora del certamen Nuestra Belleza Nayarit 2015, además de que fue segunda finalista de Nuestra Belleza México 2016, y obtuvo el premio de Nuestra Belleza Digital.

En 2016 ganó Nuestra Belleza Internacional, y representó a México en Miss Internacional 2016, en Tokio, Japón.

En la videograbación hecha el pasado 28 de mayo en el aeropuerto de Tepic, Nayarit, se observa cómo mientras Gutiérrez Müller dialoga de pie con varias personas, López Obrador es abordado por la diputada cuando el mandatario nacional esperaba sentado. Sin embargo, la esposa del presidente los interrumpe en al menos dos ocasiones.