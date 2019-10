Teniente coronel Verde, encargado del operativo en CuliacÃ¡n: Sedena; no recibimos Ã³rdenes de Washington: AMLO

Teniente coronel Verde, encargado del operativo en Culiacán: Sedena; no recibimos órdenes de Washington: AMLO

El coronel de Caballería, Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), fue el encargado del operativo fallido ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, en el que se capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo del capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Así lo informó durante la conferencia matutina presidencial, este jueves 31 de octubre, el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien indicó que "no fue un error" que elementos de la Guardia Nacional no hayan llegado al punto que tenían asignado durante el operativo, sino que fueron atacados en un cruce de avenidas y "ahí se detienen para responder la agresión".

"No es que hayan cometido un error sino que fue a consecuencia de las gresiones que no alcanzan a ocupar el sitio que tenían dentro del esquema", detalló Sandoval González. Según el mando militar, luego del operativo, Guzmán López permaneció en la casa en donde lo ubicaron y "nunca es movido de ahí y todo el personal se comienza a retirar".

"Es el comandante del grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel nacional, quien dirige Teniente Coronel Verde, es su apellido, es el responsable de la generación de la información, del grupo, quien maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura", añadió el general.

"Va dirigiendo los esfuerzos [Verde Montes], acopia información, dirige a las partes que conforman a este grupo, de inteligencia y operativa, a él llegan los datos y va moviendo a los efectivos para realizar las operaciones", indicó el titular de la Sedena.

"Él está bajo el control y operación del subjefe de inteligencia, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de estado mayor y cuatro subjefaturas, análisis, doctrina, inteligencia, operación, y dentro de esto depende. Se tendría que seguir el canal hasta llegar a mi persona y obviamente haber hecho de conocimiento de seguridad y al señor presidente", agregó el mando militar.

Respecto a las amenazas de ataque en Chihuahua, Sonora y Durango por el operativo en Culiacán, Sandoval González aseveró que "fueron captadas por denuncias a las instalaciones militares", por lo que se alertó a mandos en dichas zonas, para que con personal de la Guardia Nacional, así como con policías estatales y municipales "estuvieran alertas para poder responder en caso de que fueran ciertas las amenazas".

"Estaban enfocadas directamente a atacar a nuestros servicios para realizar acciones en contra de la población en instalaciones que normalmente usa la sociedad", puntualizó el titular de la Sedena ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el operativo desarrollado el 17 de octubre, el funcionario federal aclaro que la Sedena desplegó a un grupo a la capital de Sinaloa para que lleven a cabo una investigación, y "poder determinar si dentro del desarrollo de la operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares", detalló el general.

"Ya lo mencionó señor Presiente, vamos a utilizar la inteligencia. Tendremos que reforzar partes para que el producto que se genera de inteligencia nos permita realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población", afirmó el mando militar.

"Nuestras fuerzas tendrán que seguir lo que ya se estableció como política; respeto irrestricto a los derechos humanos y uso de la fuerza, no abusar de la fuerza", agregó Sandoval González, quien abundó que cuidarán el uso de la fuerza de acuerdo con la ley, al momento de atender alguna situación que la requiera.

"Ya se explicó, no vamos a dejar ningún cabo suelto, no queremos dar pie al amarillismo con todo respeto ni a ninguna serie de Netflix. Para que no haya invención, sin dar el nombre de quién fue amenazado, sí da el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional", pidió el titular del Poder Ejecutivo Federal al titular de la Sedena.

""Nosotros le tenemos confianza a este grupo [GAIN] que, como se dijo ayer, venía haciendo operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori", dijo López Obrador, quien luego aclaró: "nosotros no recibimos órdenes de Washington", ante la pregunta expresa de una reportera. y desestimó que esa haya sido la razón del operativo fallido de Culiacán.

Ayer, el general Sandoval González Sandoval dio a conocer que en 1995 el Gobierno mexicano creó el GAIN -durante segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León-, mismo que está conformado por 540 elementos (190 en el área de inteligencia y 350 en la de intervención).

En 24 años de existencia, este grupo ha capturado a 663 integrantes del crimen organizado, 18 relevantes, y fue el encargado del operativo para detener a Guzmán López. El general detalló que la unidad especial "planea, vigila al objetivo y desarrolla la operación para aprehender objetivos de importancia institucional".

Tan solo en esta administración ha detenido a 46 miembros del crimen organizado, entre los que destacan: Eleno Madrigal Birrueta, alias "El 20", jefe de la plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, "El 8", uno de los principales operadores del mismo grupo delictivo, y Santiago Mazari Hernández, "El Carrete", presunto líder de Los Rojos.