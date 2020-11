¿Tenoch Huerta será el villano en 'Black Panther 2'? Esto dice el actor

Black Panther sin duda es una de las películas más exitosas de Marvel, la cual fue protagonizada por Chadwick Boseman, quien falleció hace unos meses como consecuencia de un cáncer que padecía.

Aunque por ahora no se sabe quién podrá tomar el lugar del actor como el rey de Wakanda, ahora surgió la noticia de que probablemente Tenoch Huerta se una al elenco de la segunda entrega de esta producción.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Black Panther 2 se comenzará a grabar en julio del 2021 en Atlanta, Georgia. La película tomaría aproximadamente seis meses en grabarse y actrices como Lupita Nyong’o, Winston Duke, Angela Bassett, así como Letitia Wright volverán a interpretar sus papeles, sin embargo, el medio mencionó que el mexicano Tenoch Huerta se unirá a ellas para la secuela, publicó milenio.com.

Tenoch Huerta, quien participó en la serie de Netflix, Narcos: México como Rafael Caro Quintero está en pláticas con Marvel para dar vida al nuevo villano con el que se enfrentaría la Pantera Negra.

Y aunque Marvel aún no menciona nada al respecto, Tenoch Huerta publicó un tuit con el que estaría confirmando su participación en Black Panther 2.

“Bueno, parecer que nuestro mensaje llegará más lejos y con más potencia”, escribió el actor.

Bueno, parece que nuestro mensaje llegará más lejos y con más potencia.

Well now, it seems to me that our message will be delivered farther and with so much power.