TEPJF anularía renovación de dirigencia de Morena; encuesta se realizaría hasta después de elecciones de 2021

Noroeste / Redacción

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea anular la elección de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y posponer la aplicación de la encuesta interna del partido hasta después de las elecciones del 2021, por la serie de "inconsistencias, errores y omisiones".

En dicho documento de proyecto que circula desde ayer domingo 4 de octubre en las diversas redes sociales, que deberá ser analizado por el Pleno de la Primera Sala del TEPJF este lunes, se plantea que Alfonso Ramírez Cuéllar y todos los miembros del CEN continúen en sus cargos.

"Se revoca el proceso de renovación de dirigencias en el partido a través del método de encuesta llevado a cabo por el INE y se pospone la renovación de presidencia y secretaría general del CEN, en los términos y para los efectos previstos en esta decisión", indica el proyecto, a cargo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado presidente del TEPJF.

El documento de 64 páginas da respuesta a 14 impugnaciones interpuestas al proceso de renovación, entre las que destacan las de uno de los aspirantes, Gibrán Ramírez Reyes, y las interpuestas por el propio CEN de Morena, principalmente en contra de la encuesta de reconocimiento.

Según el proyecto, el magistrado presidente otorgaría una prórroga implícita a los actuales integrantes del CEN de Morena para que permanezcan en el cargo y retomen la encuesta para hacer la renovación de sus dirigencias luego del proceso electoral del 2021, tal como lo había solicitado Ramírez Cuéllar en impugnaciones anteriores.

Uno de los argumentos de Fuentes Barrera es que los lineamientos y la convocatoria para la encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral han presentado errores y omisiones que no garantizan equidad para los militantes. "Se estima que no existen condiciones para continuar con el proceso", dice la sentencia.

El proyecto acusa que los mecanismos previstos por el INE no garantizan el pleno ejercicio de los derechos de los simpatizantes y militantes, además que supuestamente el Instituto Nacional Electoral no cumplió con las exigencias de un proceso ajustado a los principios constitucionales y democráticos.

"No cuenta con el mínimo de normas que aseguren un proceso verificable, fidedigno y confiable; quienes participan actualmente en el proceso de elección de dirigencia no cuentan con reglas claras que les permitan competir en igualdad de condiciones con los demás participantes; inequidades o ventajas en quienes ocupan cargo público aunque no puedan hacer uso del mismo o de los recursos a que tienen acceso; en materia de medios de comunicación los participantes no están sujetos a las reglas aplicables a precandidatos, candidatos y partidos políticos", señala el proyecto.

"No se garantiza si el dinero que se emplea en la contienda proviene de fuentes lícitas o de las prohibidas constitucionalmente, como tampoco existe un mecanismos que permita que el partido político o la autoridad responsable verifique el origen o destino de los recursos empleados por los participantes", abunda el proyecto.

La sentencia acusa, además, que el método de encuesta aplicado carece de controles de revisión, no guarda armonía con los principios constitucionales, carece de un carácter democrático, fue indebido atribuir su operatividad a casas encuestadoras, ya que se formuló como un ejercicio de medición de aceptación o popularidad y existen incoherencias significativas en la encuesta de reconocimiento".

Asimismo, indica que no existió una regla clara para definir el desempate en la encuesta de reconocimiento, ya que al darse los resultados, en el caso de la Presidencia, se determinó considerar solo a los dos primeros lugares y descartar los empates siguientes; mientras que para la Secretaría General se consideraron ocho empates en mujeres.

"Morena dé cumplimiento al proceso de renovación de la dirigencia del partido político a través de la encuesta ordenada por este órgano jurisdiccional, una vez concluido el proceso electoral", concluyó Fuentes Barrera.

Al respecto, Mario Delgado Carillo, uno de los aspirantes a la Presidencia de Morena y coordinador del grupo parlamentario de dicho partido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acusó que el proyecto es resultado de "presiones externas para evitar que la gente decida en nuestro movimiento".

El 2 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer el supuesto cabildeo realizado por parte del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para frenar la elección de Morena, pero pidió no usar su nombre para realizarlas.

El 30 de septiembre, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE difundió los resultados de la encuesta de reconocimiento para los candidatos a la Presidencia y Secretaría General del CEN de Morena, que entregaron las empresas Parametría, Demotecnia 2.0, y Mendoza y Asociados, mismas que realizaron un total de 4 mil 500 entrevistas a militantes y simpatizantes, del 22 al 28 de ese mismo mes.

Los candidatos a la Presidencia del CEN de Morena serían cinco: Mario Delgado Carrillo, Hilda Mirna Diaz Caballero, Adriana Menéndez Romero, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky Gúrwitz. No habría un sexto, porque en la encuesta de reconocimiento un total de siete personas quedaron en tercer lugar y no se podrá registrar 7 hombres a la encuesta abierta, a causa de la equidad de género.

La encuesta de reconocimiento que depuró a los 47 candidatos a la Presidencia de Morena, señaló que el 41.7 por ciento de los entrevistados conoce a Muñoz Ledo; y el 27.1 por ciento ubica a Delgado Carrillo, coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Mientras que para ocupar el cargo de Secretario General de Morena, el comité técnico aconsejó incluir a 13 personas con mayor nivel de reconocimiento: Karla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Martha Hernández, Citlalli Hernández Mora, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal, Carmen Valdés Salinas, en el grupo de nueve mujeres, y Francisco Aurioles, Carlos Montes de oca, Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez, Emilio Ullúa, en el grupo de 4 hombres.

En el caso de la Secretaría General del partido, la encuesta de reconocimiento logró que se depurarán los 53 candidatos, y señaló que la senadora con licencia Citlali Hernández Mora y Oscar Manuel Montes de Oca son a los que más ubican los entrevistados, con un 16.8 por ciento.

Por otra parte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE ordenó a las empresas encuestadoras que realizarán la encuesta abierta, cambiar la metodología para dar cabida a las y los 13 candidatos para el cargo de secretario general.

Algunos personajes que quedaron fuera de la contienda son Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), quien aspiraba a la Presidencia del partido. Además de Donají Alba Arroyo, secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, y, Antonio Attolini Murra, ahora ex Coordinador de Vinculación Internacional en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).