Terapia intensiva del Hospital General de Guasave recibe sus primeros pacientes

Trasladarán este martes a seis u ocho pacientes que están en condiciones más graves; de las 20 camas que tienen para Covid, la mitad están ocupadas, pero si la gente sigue sin cuidarse no van a alcanzar ni esas ni otras 100, refiere el director del Hospital General

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La nueva terapia intensiva que entregó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel al Hospital General de Guasave hace dos semanas será estrenada este martes, cuando reciba a los primeros seis u ocho pacientes con Covid-19, informó Jesús Antonio López Rodríguez.

El director del Hospital General comentó que el lunes tenían 14 en este nosocomio con el nuevo coronavirus, pero para este martes bajó a 10, de los cuales los que están en estado más grave serán trasladados a la nueva terapia intensiva.

“Estamos pasando trasladar a los pacientes más complicados a la terapia intensiva nueva, hoy abre sus puertas el área nueva, tenemos ocho camas, vamos a pasar ocho o seis pacientes, lo decidirán el urgenciólogo y el intensivista, serán los casos más graves”, sostuvo

Con estas ocho camas que a partir de hoy ya están entrando en operaciones, la capacidad de camas Covid del nosocomio se eleva a 20, indicó.

“Tenemos suficientes camas, esperemos en Dios que la gente agarre talento, que la gente se cuide porque si no, no nos van a alcanzar ni 20 ni 30 ni 100 camas si la gente anda circulando por donde quiera, vale la pena que reflexionen, que se cuiden, que el que no crea que venga a ver y lo dejamos pasar para que vea a los pacientes, pero no les voy a dar cubrebocas porque no nos creen”, manifestó.

López Rodríguez expuso que en el Hospital General están preparados para, en caso de ser necesario, abrir más espacio hospitalario para la atención de pacientes con Covid-19, esto ante el repunte de casos nuevos que se han estado presentando en los últimos días en el municipio.

“Tenemos 12 camas en el área Covid, tenemos 8 en el área de terapia intensiva y si se necesita abrir más, abriremos la terapia intensiva que nunca ha funcionado y serían otras cinco; todo mundo sabe que conforme vayan aumentando los pacientes van a ir invadiendo terreno, no los podemos dejar en la calle”, expresó.

Por ello es que reiteró el llamado a las personas a atender la medida de reducir al mínimo su movilidad en la vía pública para frenar los contagios y que se pueda ver comprometida la capacidad de atención en los hospitales de Guasave.