Terapia sicológica, un tratamiento experimental para diabéticos - Noroeste

SALUD

Terapia sicológica, un tratamiento experimental para diabéticos

Además del tratamiento farmacéutico, pacientes del IMSS reciben terapia sicológica, lo que hasta el momento ha mostrado resultados positivos en el 20 por ciento de los pacientes

Karen Bravo

El 3 de octubre del 2017 Jorge, de 34 años de edad, desapareció. Por 19 días su familia no supo de él hasta que fue encontrado asesinado cerca de El Barrio en Culiacán.

A raíz de esto, Antonia, su madre, comenzó a presentar problemas de glucosa e hipertensión.

"Se me subía la presión y me llevaba llorando, me la pasaba dormida, no quería despertar, no me quería levantar, sentía que mi vida no tenía sentido", narró Antonia.

Desde el 8 de mayo comenzó a acudir a terapia sicológica en grupo y de manera individual en la Unidad de Medicina Familiar número 36 del IMSS, porque fue diagnosticada con depresión.

Las terapias a las que acude Antonia son impartidas por Xóchitl Chávez, especialista en sicoterapia clínica y humanista, de la Universidad Nexum de México.

Se trata de un programa piloto impartido por la Universidad Nexum de México en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con él se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, por medio de terapias de grupo y terapias individuales. Se pretende que los pacientes atendidos tengan controles de glucosa más estables mediante tratamiento sicológico combinado con el tratamiento farmacéutico. El programa comenzó el 8 de mayo y culminará el 13 de julio.

Diariamente la paciente toma una metformina para controlar sus niveles de glucosa, además que le han realizado estudios médicos para medir cómo evoluciona su problema.

"Lo que yo tuve fue una emoción muy fuerte por eso fue que se me subió", dijo.

Desde que comenzó a asistir a terapia, Antonia, diagnosticada con depresión, comenzó a ver mejoras en su salud y en su entorno.

"Me ha salido bien el azúcar, me acaban de hacer análisis y salí perfectamente, ni colesterol, lo único que me dijeron es que tengo que bajar un poco más de peso para evitar que se desarrolle lo del azúcar", comentó.

Evidencia clínica

Patricia Meza Alarcón, directora de la Unidad de Medicina Familiar número 36 del IMSS, señaló que el programa ha sido un éxito con los derechohabientes.

Indicó la médica familiar que en la literatura no se presenta relación directa entre los niveles de glucosa en un paciente y su estado de ánimo, sin embargo con la terapia, sí han notado mejoría en los pacientes que acuden.

"Nuestro estado de ánimo tiene mucho qué ver con el cuidado, en la atención que tenemos para comer, en la atención que tenemos para hacer ejercicio, entonces, el estado de ánimo sí ayuda mucho, sí influye mucho", dijo.

"Valorándolo con los médicos familiares hemos visto ha habido mejoras en lo que es el control de glucosa", señaló.

"El 20 por ciento de los pacientes que se están presentando han tenido una mejoría en su glucosa, entonces estamos hablando de un 20 por ciento nada despreciable", añadió.

Comentó Meza Alarcón que se buscará que el programa continúe en la UMF número 36 por los resultados positivos que han encontrado hasta el momento. Sin embargo será hasta el 13 de julio que culmine el piloto cuando se tengan los resultados concluyentes.