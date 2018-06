TERCER DEBATE Propone AMLO plantar árboles frutales y maderables para contrarrestar cambio climático - Noroeste

TERCER DEBATE Propone AMLO plantar árboles frutales y maderables para contrarrestar cambio climático

Para ello plantarán árboles en un espacio de un millón de hectáreas en el sur sureste del país, explicó

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que como estrategia para atacar los estragos que ha provocado del cambio climático, se han planeado una campaña de reforestación.

Para ello plantarán árboles en un espacio de un millón de hectáreas en el sur sureste del país, explicó.

“Se van a plantar árboles frutales, maderables, tenemos un plan para sembrar un millón de hectáreas de árboles en el sur suereste del país con un efecto multiplicador, primero lo ambiental, porque se echó abajo la selva, se deforestó de manera irracional”, señaló.

“Todo esto ha ocasionado muchos problemas, erosiones, y esa fragilidad que se tiene donde vive la gente más humilde, más pobre”.

Otro segundo punto que comenzó a señalar AMLO fue la recuperación del campo mexicano.

Atacará AMLO corrupción también en compra de medicamentos; con eso habrá medicina para todos

Acabar con la corrupción en la adquisición de medicamento en todo el sistema de salud mexicano, terminará con la simulación en los centros de salud y se pagará como se debe a sus trabajadores, dijo el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el tema de salud en el tercer debate de candidatos presidenciales, el candidato de la coalición volvió a llevar el ataque a la corrupción como una solución en una área diferente.

“El prinicpal problema del país es la corrupción, sostengo en esta materia que si se evita la corrupción en la compra de medicamentos, con el mismo presupuesto, alcanza para entregar medicamentos gratuitos al pueblo de México”, dijo.

“Se gasta muchísimo en la compra de medicamentos, porque se compran los medicamentos muy caros, se roban el dinero de los medicamentos; eso que llaman Seguro Popular, ni es seguro, ni es popular, sí, así, los sostengo, en los centros de salud, vamos a mejorar la atención, van a tener mejor servicio”.

Lo que pasa hoy en este rubro, agregó, es una simulación, dicen que se atiende al 50 por ciento de la población en el Seguro Popular, en los Centros de Salud de todo el país no hay medicamentos.

“Se roban el dinero de los medicamentos, con el mismo presupeusto, una caja para diabetes, que cuesta en laboratorio cuando mucho 15 pesos, la compra el gobierno en 150 pesos”, dijo.

Señaló que conoce que hay 35 hospitales abandonados, en los que se invirtió o se gastó por la corrupción.

Un ejemplo que dio es que durante el tiempo que ocupó el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal, pudo gestionar la contrucción del hospital Belizario Domínguez en la delegación Ixtapalapa, “Estoy hablando de 20 veces más”, lamentó.

Propone Ricardo Anaya Celulares para todos los mexicanos

Celulares para todos los mexicanos, a fin de que puedan entrar al siglo 21 propone Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.

Dijo que a la par se entregarán tabletas a todos los estudiantes para que puedan insertarse en el mundo tecnológico.

Además, precisó, se contará con internet gratuito en plazas y jardines de todo el.país.

"Hay adultos mayores que no tienen celular y es muy necesario, ya que deben aprender a usarlo y a comunicarse ", explicó.

Ciencia y tecnología ayudaría contra corrupción y en seguridad

La ciencia y tecnología podrían contribuir en labores de seguridad y en combate a la corrupción, señaló el candidato José Antonio Meade.

Será en la educación primaria en la que se reforzaría la vocación tecnológica, detalló el candidato.

No necesariamente se requiere mayor aportación de recursos para mejorar un ámbito, dijo Meade, sino ir resolviendo problemas básicos donde pueda aplicarse la ciencia y tecnología para crear la vocación.

Detalló Meade Kuribreña que también buscará que sea la huella digital una firma para que la ciudadanía pueda realizar diversos trámites.

Fortalecerá AMLO el Conacyt y propuso a una Premio Nacional de Ciencia para dirigirlos

Luego de recalcar que las administraciones desde el 2007 han provocado una caída en picada de la producción tecnológica del país, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que fortalecerá el Conacyt y propondrá a la ganadora del Premio Nacional de Tecnología 2017 para dirigirlo.

La doctora ganadora se llama Maria Elena Álvarez Buyllá Roces, una especialista en biotecnología con tendencia a la agricultura y la alimentación.

“Propongo a un país que destine más recursos a la Ciencia y Tecnología”, dijo para responder una de las preguntas temáticas del tercer debate entre candidatos a la Presidencia de la República. “Hoy no se cumple la ley, se esteblece de que debe destinarse el uno por ciento del Producto Interno Bruto, se está destinando la mitad, a la Ciencia y Tecnología, necesitamos avanzar”.

AMLO dijo que en el 2007, México se ubicó en el lugar 37 del Índice Global de Innovación, mientras que en el 2017 se ubicó en el lugar 58.

“Hemos retrocedido como en todo, desgraciadamente. Yo voy a proponer, aprovecho esta oportunidad, para anunciar que la doctora Maria Elena Álvarez Buyllá Roces... ella va a estar a cargo del Conacyt”, expresó.

“Vamos a fortalecer el Conacyt; decía yo que la doctora especialista en biotecnologia de la UNAM y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencia, será la próxima Directora del Conacyt, hago este anuncio, es una científica, es muy importante decir que también que el próximo Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, fue Premio Nacional de Ciencia en 2015, y esta doctora, Premio Nacional de Ciencia 2017”.

Hay que regresar el poder a los maestros: El Bronco

En materia de Educación, el aspirante Jaime Rodríguez, 'El Bronco', señaló que de debe regresar el poder a los maestros, ya que ellos son los que viven las necesidades dentro de las aulas. Sin embargo, son quienes no poseen un buen salario y trabajo estable.

“Hay que regresar el poder a los maestros, no se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario, hay más de 200 mil maestros sin trabajo estable y maestros de inglés sin buen salario”, dijo.

“El maestro es fundamental para el país, el maestro es fundamental, nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos, ellos pueden cambiar las condiciones de México”, señaló.

Unas de sus propuestas para combatir el rezago educativo es brindar a los estudiantes las herramientas básicas para acceder a la educación y que el estudiante pueda estudiar a distancia, por ejemplo, para que los jóvenes puedan estudiar en su casa y trabajar al mismo tiempo.

Dijo que su gobierno se enfocará en apostarle a la educación del nivel técnico superior, además de potencializar dar mayor cobertura del programa México Conectado.

Reitera Meade las escuelas de tiempo completo, no explica con qué fondos

Jose Antonio Meade reiteró su propuesta de crear 100 mil escuelas de tiempo completo, sin embargo no abundó con qué recursos se formarían.

El priísta señaló que les daría independencia presupuestal. Comentó Meade que cancelar la reforma educativa sería equivalente a cancelar el futuro de los hijos.

Se dijo comprometido y estar “del lado” de los maestros y no cancelará la reforma educativa.

Propuso que los maestros estén al centro de la educación y que el Estado esté obligado a brindarles capacitaciones.

Además de ofrecer mejores plazas a aquellos que estén en escuelas de alta marginación.

En educación media superior, indicó que se buscará combinar la preparatoria con la educación técnica.

Confirma AMLO que echará atrás la Reforma Educativa, pero tendrá la evaluación a maestros

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está en contra de la mal llamada Reforma Educativa que le dará marcha atrás, sin embargo sí mantendrá el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

López Obrador justificó su decisión porque esta se ha utilizado para atacar a los maestros, según dijo en su participación en el tercer debate entre candidatos a la Presidencia de la República.

“Voy a cancelar la esencia de la Reforma, porque considero que no es una Reforma Educativa, lo que se aprobó, es una mal llamada Reforma Educativa que lo que se aprobó tiene más qué ver con una reforma laboral, su mecanismo, una represión, una coerción a maestros, está dedicada a afectar a los maestros y tiene una orientación neoliberal, privatizadora, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero”, expresó.

“Que no haya persecución al magisterio, que no se siga humillando a los maestros, se empeñaron en degradar a los maestros, echarles la culpa del atraso educativo, hubo una campaña de desprestigio a los maestros, no se apuede aplicar una Reforma Educativa de verdad sin los maestros, el que trasmite la enseñanza”.

La moderadora preguntó directamente si echaría para atrás la Reforma Educativa.

“Sí, nos vamos a poner de acuerdo con maestros; vamos a elaborar un plan educativo nuevo, para mejorar la calidad de la enseñanza, se está utilizando con propósitos persecutorios, antes de evaluar hay que capacitar, hay que formar, hay que convencer, hay que concientizar, no imponer las cosas, como lo hicieron”, agregó.

“Para que quede claro, voy a utilizar desde luego mis facultades como titular del ejecutivo, tengo que enviar iniciativas al Congreso, pero en lo que a nosotros corresponde, politicamente, la decisión que hemos tomado, es que se cancela la mal llamada Reforma Educativa”.

El candidato de la coalición Morena, PES y PT agregó que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa continuaría con su labor.

“Que se mantenga, los maestros no se oponen a la evaluación, yo he estado hablando con los maestros, todos aceptan, lo que no quieren es que sea una evaluación, no un mecanimso para reprimir, para castigar y para humillar al maestros”, agregó.

Ricardo Anaya destacó que al llegar a la Presidencia de la República, no eliminará la Reforma Educativa

En materia de educación, Ricardo Anaya destacó que al llegar a la Presidencia de la República, no eliminará la Reforma Educativa, pero sí se enfoncará en mejorar en nivel educativo de los niños, y no en castigar a los maestros con evaluaciones que buscan exhibirlos para aplicar sanciones.

Destacó que desaparecer la Reforma Educativa no es la solución, ya que regresaría la venta de plazas o la heredad de las mismas.

La gravedad de hoy dia es que se están realizando más evaluaciones a los maestros, que capacitación para mejorar la calidd de la educación de los niños, precisó.

El candidato de la Coalición por.México al Frente añadió que no está de acuerdo con que se hostigue a los maestros con evaluaciones, pero cancelar la Reforma Educativa sería un error.

Pues no todo es malo, tiene cosas buenas, solo será necesario hacer reformas a la Reforma Educativa, agregó.

Incrementar el salario mínimo y quitar a los ´flojos´ del Gobierno, propone Jaime Rodríguez

Durante el arranque del tercer Debate Presidencial, el candidato independiente a la Presidencia de México Jaime Rodríguez Calderón, propuso en su proyecto de desarrollo económico el incremento del salario mínimo a 350 pesos, argumentando que el actual salario destroza el ingreso de los estados y del ciudadano.

El salario mínimo de 88 pesos se hizo para las cuotas obrero –patronales, expuso, pero dicho salario no satisface las necesidades de los ciudadanos.

En su intervención expuso que es necesario bajar el Impuesto Sobre la Renta y el IVA, y quitar a todos los “flojos” del gobierno, señaló, porque no pueden ganar la cantidad que están ganando.

El segundo tema fue el de Desigualdad y pobreza, en el que el candidato independiente a la Presidencia señaló que es necesario separar la vulnerabilidad del asistencialismo, que se sigan brindando apoyos a programas de beneficio a las madres solteras, por ejemplo.

Mencionó que la clave es poner a trabajar a las personas que tienen las facultades para hacerlo y no sólo anotarlas en programas sociales.

Presume AMLO que programa de apoyo para adultos mayores es su obra, va a reforzarlo

En un país como México, que sufre de desigualdad social y económica, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, creó un programa para ayuda a adultos mayores, de la cual se dijo es el mejor programa social de los últimos tiempos.

López Obrador explicó que atacará la corrupción y destinará todo lo que se ahorre de ello en impuslar el desarrollo.

“Se destinará a la creación de empleo y también a programas de bienestar, en lo que a mi me toca, se hizo el programa de apoyo a adultos mayores, el mejor programa social de los últimos tiempos, no presumo, pero creo que es muy importante, vamos a darle atención especial a los jóvenes”, dijo.

El candidato de la coalición dijo que su gobierno se dedicará a combatir la corrupción.

“Se ha demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay violencia”, agregó.

Y luego enumeró a países como Finlandia, Noruega, Holanda o Nueva Zelanda.

“La clase mayoritia es la clase pobre, sólo unos cuantos acumulan las fortunas al amparo del poder público, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica del país, es el principal problema”.

Buscará AMLO que TLCAN no sea determinante para EL país, quiere recuperar campo del abandono

Para evitar que el Tratado de Libre Comercio sea un lastre para el país, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que fortalecerá el mercado interno y reactivará el campo, lo que llamó la fábrica más grande de México.

“Fortalecer el mercado interno, se debió hacer desde hace tiempo, no apostar todo a la política de economía exterior, se abandonó el campo, el campo para mi es la fábrica más importante del país, tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos aguas, tenemos el conocimiento, podemos producir en México lo que consumimos, esto fortalecería la economía interna”, explicó.

Durante el tercer debate entre candidatos presidenciales, a López Obrador le preguntaron si no le importaría que cancelaran el Tratado de Libre Comercio.

“Yo voy a proponer que se mantenga, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos, nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo trabajor, lo único que le falta, y ya a haber pronto, muy pronto, es un buen gobierno”, agregó.

Se compromete Ricardo Anaya a bajar el precio de la gasolina

A bajar el.precio de la gasolina se comprometió Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República por la Coliación por México al Frente .

Dijo que de los 18 pesos que cuesta la.gasolina Magna (verde), 6 pesos son para el.pago del Impuesto Especializado sobre Productos y Servicios.

Es un abuso que se siga vendiendo gasolina tan cara en el país, por lo que es necesario bajar su precio de manera urgente, recalcó.

Refutan a Meade propuestas asistencialistas, responde ofreciendo becas

En las preguntas realizadas a través de redes sociales, los ciudadanos criticaron que las propuestas de José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, sean principalmente asistencialistas, el candidato respondió a esta crítica ofreciendo becas a mujeres.

Los usuarios de redes sociales refutaron que no hay propuestas integrales en pro de las mujeres y se centran principalmente al asistencialismo.

En respuesta Meade Kuribreña ofreció Seguro Social para trabajadoras del hogar, becas para que mujeres para que puedan concluir principalmente secundaria y preparatoria, además de escuelas y estancias de tiempo completo.

Señaló el candidato que no sería una gran carga económica el sostener las estancias infantiles de tiempo completo, pues costaría alrededor de 4 mil millones de pesos.

Recalca AMLO su estrategia de acabar con corrupción y fortalecer mercado interno para mejorar economía

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena y los partidos Encuentro Social y del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, recurrió nuevamente a señalar que sus estrategias para mejorar el desarrollo económico serán atacar la corrupción y fortalecer el mercado interno.

Al participar en segundo lugar en el Debate Presidencial 2018 en Mérida, López Obrador explicó que atacando la corrupción podrían ahorrarse entre 300 y 500 mil millones de pesos y rasurando el copete de megasueldos y privilegios para funcionarios, planean ahorrarse entre 200 y 300 mil millones de pesos.

“Tendríamos una bolsa de 500 a 800 mil millones para impulsar acitivdades productivas, crear empleos y mejorar el bienestar de la gente; no aumentaría los impuestos en términos reales ni a habrá rentas altas... no aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda y no habría gasolinazos”, señaló.

A López Obrador le preguntaron cómo encararía el desafío en caso de que el Tratado de Libre Comercio se cayera o perjudicara a México.

“Si, yo propongo una fórmula sencilla, pero considero importante, consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país, es el cáncer que está destruyendo a México, no sólo habrá que moralizar el país, hay que liberar los fondos que se van por el caño de la corrupción; es bastante dinero que se roban, calculo, por lo bajo, que se roban 500 mil millones de pesos al año”, expresó.

“Y cortar todo el copete de privilegios que hay en gobierno, se dan la gran vida los altos funcionarios públicos, sueldos hasta de 650 mil pesos mensuales, vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos aumentar los sueldos de abajo”.

Ricardo Anaya si gana creará una Fiscalía Autónoma que investigará a Peña Nieto

Al llegar a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente, creará una Fiscalía Autónoma que investigará al Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el Tercer Debate Presidencial, Anaya dijo que por.proponer la creación de esra Fiscalía ha sido blanco de una campaña de despresrigio que busca acabar con su candidatura.

Pero no les tengo.miedo, destacó, es necesario terminar con la corrupción de Peña Nieto.

"Sin el combate a la corrupción no se podrá lograr el crecimiento económico que tanto necesita el país ".

En su primera intervención, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunció también el duplicar el.salario mínimo para quienes ganen 180 pesos al.día, a fin de que puedan mejorar su calidad de vida.

"Es necesario que la gente tenga dinero en su bolsillo, ¿quién puede sobrevivir con 180 pesos al día?, por ello es importante también que quienes ganen 10 mil pesos dejen de pagar el Impuesto sobre la Renta, mismo que sus empresas entregan al Gobierno", recalcó.