¿Tercer informe, Primer Informe? Las redes debaten, se divierten y generan MEMES para la ocasión

La confusión que se ha creado fue leída, por supuesto, por las redes sociales. Y han jugado con la idea toda la mañana, generando memes y frases ingeniosas. Esto se ha sumado al debate generado a raíz del contenido del informe y por la movilización de grupos opositores

Ciudad de México (SinEmbargo).– Formalmente se trata del Primer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero él, o su equipo, decidieron llamarlo “tercer informe” porque previo a esto tuvo asambleas públicas para hacer balances.

El primer informe fue en marzo, por los 100 días de su Gobierno. El segundo fue el 2 de julio, cuando se cumplió un año de su triunfo en las urnas.

El famoso meme de la mujer reclamando a un gato, el cual ha cobrado gran popularidad en las últimas semanas, fue uno de los más socorridos por los internautas para referirse al aparente “error” del tercer informe de López Obrador.

Otros usuarios tampoco dejaron pasar la oportunidad de hacer mofa de esta situación con divertidas frases.

Sin embargo, estos no fueron los únicos memes que tuvieron su origen en el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues los opositores y críticos del mandatario también fueron blanco de las burlas de los seguidores del tabasqueño.

#PrimerInformeAMLO segun se iban a ir del país si ganaba amlo pero aquí siguen pic.twitter.com/l7OPnstmJl — Aretito Feliz (@aretito1982) 1 de septiembre de 2019

Pero la oposición no se quedó callada, pues también respondió con memes que hacían burla de los datos presentados por López Obrador.

Así llegamos a una celebración de mentiras y divisiones, donde el país 🤦🏼‍♀️ está en peor momento en seguridad, economía, salud y otro rubros.#DesInformeYMentiras#MexicoReflexivo 🇲🇽 pic.twitter.com/wv1C6Af6RG — Cecy Fernández ❤️ MX (@cecyfernandez) 1 de septiembre de 2019

#DesInformeYMentiras Alguien escuchó si dijo dónde están las pipas 🤔 pic.twitter.com/yYz1NVmoeU — Cecy Fernández ❤️ MX (@cecyfernandez) 1 de septiembre de 2019

OPOSITORES ALZAN LA VOZ EN REDES

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigía un mensaje a la nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, algunos políticos mexicanos utilizaron las redes sociales para cuestionar las afirmaciones del tabasqueño.

El ex Presidente Vicente Fox, uno de los principales detractores de López Obrador, ha utilizado su cuenta de Twitter para contradecir las afirmaciones del mandatario prácticamente desde que dio inicio su discurso.

Fox cuestionó en sus publicaciones los datos presentados por AMLO en materia económica, y aseguró que miente al señalar que ha habido crecimiento en los primeros meses de su Gobierno.

Esa es tu aspiración máxima que no haya recesión?? Entonces que vas a dar de empleo y comida a los pobres?? Donde quedan las clases medias que también tienen corazoncito y aspiraciones?? Donde queda el México grande que todos queremos construir. López, no nos deprimas!! https://t.co/qi1soJX83X — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1 de septiembre de 2019

Javier Lozano, ex Senador del Partido Acción Nacional (PAN), también cuestionó los avances presentados por el Presidente, y consideró que apenas en los primeros cinco minutos de su mensaje ya había dicho al menos 10 mentiras.

En apenas cinco minutos, lleva 10 mentiras. Es un gran cínico. #OtroInforme #InformeDeMentiras — Javier Lozano A (@JLozanoA) 1 de septiembre de 2019

El Diputado Gerardo Fernandez Noroña también expresó en redes sociales su desacuerdo con el mensaje del Jefe del Ejecutivo, pues aseguró que este acto constituye una burla al Congreso de la Unión al no hacer primero la entrega del documento ante el pleno de la Cámara de Diputados.

El compañero presidente @lopezobrador_ tiene todo mi apoyo, pero este apoyo no implica que yo deje de señalar cuando tengo un desacuerdo y hoy tengo un fuerte desacuerdo, con la falta de respeto al Congreso mexicano que la reunión que se celebra en Palacio Nacional materializa. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 1 de septiembre de 2019

Juan Carlos Romero Hicks, legislador del panista, es otro de los políticos que ha cuestionado los logros y avances de la actual administración. Particularmente, acusó al Gobierno de minimizar la emergencia por el desabasto de medicinas que afecta a menores que padecen cáncer.

#TenemosOtrosDatos en materia de salud. El @GobiernoMx minimiza la emergencia por el desabasto de medicinas que está afectando a los más indefensos. 👧🏻🧒🏻👦🏻#MorenaNoCumple pic.twitter.com/qWC1pjuP54 — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) 1 de septiembre de 2019

Manuel Clouthier, hermano de la Diputada morenista Tatiana Clouthier, criticó el agradecimiento y reconocimiento que el Presidente López Obrador hizo al empresario Carlos Slim, quien fue uno de los involucrados en la negociación en el tema de los gasoductos.

Nunca en el periodo neoliberal se reconoció a Carlos Slim en un informe de gobierno de un Presidente de la Republica !!! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 1 de septiembre de 2019

EL INFORME DE AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la crisis de México se dio por la corrupción pública y privada y por el fracaso de la política neoliberal. También aseveró que “no es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiera y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más pobres, de los más desfavorecidos”.

El Presidente mexicano hizo varios reclamos a la participación de la iniciativa privada en el proceso de degradación del país.

“Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético pero no sólo eso: sin justicia no hay garantías de seguridad, de tranquilidad y de paz social. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones de Gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particular y procurar desvanecerlo cuando se trata de beneficio de las mayorías”, dijo.

Por la tarde, la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, entregará el documento físico del Primer Informe de Gobierno, pero López Obrador decidió dar un mensaje desde Palacio Nacional, rodeado de invitados.

El tabasqueño también abrazó a los empresarios. “La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, indispensable y es una realidad”, dijo. “Somos servidores públicos, somos profesionales, comerciantes, empresarios, pero por encima de todo somos mexicanos”.