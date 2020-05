RETO VIRTUAL

Teresa Majalca vive experiencia virtual en el Reto Virtual AstrilnDoor1

La competidora de triatlón y corredora realizó 10 kilómetros de carrera y 40 en bicicleta

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La triatleta y corredora, Teresa Majalca, cumplió con el Reto Virtual AstrilnDoor1, donde realizó 10 kilómetros de carrera y 40 en bicicleta.

Ante las medias de restricción que se han tomado incluso a nivel nacional, debido a la contingencia por el Covid-19, la atleta optó por vivir la experiencia virtual que ya se ha expandido en todo el país.

“El reto consistía en realizar los 10 kilómetros corriendo en caminadora y 40 en bici estática, mediante una aplicación que marca la convocatoria, un reloj y wifi, con esto se sincroniza la rutina.

“Después me llegó por correo mi medalla y reconocimiento virtual, es una gran opción para las personas que nos gusta este tipo de actividades y que hoy no las podemos realizar. Yo ya me inscribí a otro reto virtual donde se realizarán varias actividades”, explicó Majalca.

Ante el cese de actividades como carreras callejeras, el uso de espacios públicos para la activación física o el cierre de gimnasios, los corredores mazatlecos, triatletas y otros deportistas han tenido que recluirse en sus hogares donde buscan no caer en la vida sedentaria.

“La verdad que me emocionó mucho, como si en verdad fuera una participación real, había un foro de competidores en Strava y ahí la mayoría coincidíamos en que fue muy padre la actividad, porque nos mantiene con la mente en preparación para un reto, aunque no fuera mucho, sí dio satisfacción.

“Esperamos seguir participando y ojalá más gente se anime para evitar estar pensando en cosas negativas”, señaló Majalca.