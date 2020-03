Teresa Osuna, la ex alcaldesa de un pueblo que no quería ser gobernado por mujeres

Recuerda que es una satisfacción grande que una humilde maestra haya podido lograr, en 1999, una diputación y después, en el 2000, la alcaldía de El Rosario

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Expresiones como "Si los hombres no hacen nada, las viejas menos", fueron algunas de las consignas que tuvo que enfrentar Teresa Osuna Crespo, para ser punta de lanza para las mujeres rosarenses en la política, y el reto que le llevó a ganar las elecciones a diputada local y alcaldesa.

"Yo tengo mucho qué agradecerle a la sociedad rosarense porque en aquellos tiempos, en aquellos ayeres, no querían que una mujer los gobernara y en Teresa Osuna confiaron", expuso.

Situación que confesó, se repetía en diversas comunidades como ocasiones, pero a la cual le supo plantar cara al punto de hasta el momento es la única mujer electa para los cargos antes señalados.

Destacó que es una satisfacción muy grande el considerarse que una humilde maestra lo haya podido lograr en aquellos tiempos, ya que en 1999 fue electa diputación y después en el 2000 alcaldesa.

"Significó una gran batalla porque en primer lugar conducirme con integridad, con honestidad, con mucha transparencia para poder abrir espacio y camino a las demás mujeres", argumentó.

"Me encontré con muchos tropiezos, un señor de Pilas de Estancia me dijo: 'mujer, vete a tu casa, ¿Qué andas haciendo?', en la campaña... Expresiones como esas fueron muchas, pero no me frenaron, fueron retos".

Otras de las experiencias que relató fue que al llegar como candidata a la comunidad serrana de Maloya, los vecinos la recibieron con piedras, pero a pesar de eso hizo mitin. Pese a ello desde hace 20 años cumple el compromiso de llevar regalos y donar el vestido a la virgen de La Paz.

Osuna Crespo manifestó que es necesario que como mujeres se siga trabajando para que en la galería del cabildo exista otra fotografía de alcaldesas electas.

Subrayó que siguen siendo tiempos difíciles para las mujeres al no percibir que se dé por completo la equidad de género.

"No hay la equidad de género, desgraciadamente los partidos ponen mujeres donde se va a perder, o sea que nos utilizan", sentenció.

Recordó que como maestra y vecina de la sindicatura de Agua Verde, combinó su vocación docente con las labores altruistas donde junto a un grupo de damas voluntarias buscaban ayudar a la comunidad, situación que la llevó a ser conocida.

Por poco más de 18 años, llevó a 23 comunidades del municipio la celebración del Día de las Madres, así también junto a las damas voluntarias logró la construcción de la plazuela de Agua Verde, lo que le atrajo la propuesta para su primer candidatura.

Reconoció que quien la motivó y la impulsó a iniciar una carrera política fue el ex gobernador Juan S. Millán, de quien dijo estar agradecida por el apoyo y propuesta cuando menos lo esperaba.

Manifestó que ha sido invitada para otros procesos en busca de cargos, pero dejará que se den los tiempos y acuerdos.

Concluyó que su principal sueño es dejar ese legado a las próximas generaciones, ya que tras concluir sus compromisos como diputada y alcaldesa logró regresar a las aulas para poder jubilarse y vivir de esa actividad.