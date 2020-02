Termina luna de miel del Alcalde Emmett Soto con el pueblo: dirigente provisional del PRD

Manifestó que pareciera que el edil está en el último año de gobierno, donde prácticamente ya se está buscando al sucesor

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La ‘luna de miel’ del Alcalde Emmett Soto Grave con el pueblo ya termino, no tiene la aceptación ni del 25 por ciento, señaló el dirigente provisional del PRD.

Manifestó que pareciera que el edil está en el último año de gobierno, donde prácticamente ya se está buscando al sucesor.

“El pueblo espera siempre al inicio de gobierno que haya mejoras, hay esperanzas, pero con ese descuido que se tiene en las comunidades, en las sindicaturas, ese abandono, la luna de miel se terminó y rápido” dijo Manuel Maldonado Rivera.

El Alcalde ha dejado de tener la aprobación de la mayoría, más cuando se ‘enreda’ en una serie de ocurrencias y mentiras, como su reciente viaje a España acompañado al parecer por un funcionario.

“Es una falta de respeto al pueblo irse en la clandestinidad, cuando pudo hacerlo público, tope en lo que tope, si iba por el bien del municipio no era malo” dijo.

Manifestó que el edil debe aceptar que el desgaste como gobernante ha sido rápido pues apenas tiene un año tres meses gobernando y un sinfín de señalamientos por su actuación.

El primero es la contratación indebida de familiares, pues esta administración pública se ha caracterizado por el nepotismo puro, por los negocios entre familias y por mentir.

Llegar a este punto debería hacerlo analizar sobre el cambio de su Gabinete, que no ha funcionado y en el caso de los funcionarios que sí han demostrado trabajo como lo hacía el Director de Ecología determino despedirlo.

“Aunque el Presidente se evalué con buena calificación, no es así, no hay ni un veinticinco por ciento de aprobación a su gobierno, si hoy busca reelegirse tendrá solo los votos de su familia y de la gente que se ha beneficiado que no es el pueblo” dijo.

Maldonado Rivera critico además que se haya ido a España a buscar turismo europeo cuando no tiene orden en casa, ironizo señalando que es como si fueran a invitar a un vecino a visitar una casa en caos y con niños sucios de la cara.

Pues, reafirmo, las comunidades y sindicaturas están sin obras, con calles en mal estado, en algunos casos sin agua y en otros con una infraestructura deficiente después del huracán Willa y no se ha hecho nada.

“Para invitar a visitarnos primero se tiene que poner orden en la casa, si hay desorden en la casa no vendrá nadie a visitarnos, por más que vaya y venga mil veces a España” puntualizo.