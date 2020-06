Termina pandemia con 30 aÃ±os del Din Dan's, el restaurante de las quesadillas y tortas ahogadas del Centro de CuliacÃ¡n

Termina pandemia con 30 años del Din Dan's, el restaurante de las quesadillas y tortas ahogadas del Centro de Culiacán

Desde 1992, por la calle Ruperto L. Paliza, casi esquina con Antonio Rosales, el Din Dan's era uno de los restaurantes a los que cualquiera podría asistir para saciar el antojo de algo rápido, de buen sabor y de precio bajo. Hoy, en la reactivación de la nueva normalidad, ese lugar tradicional tiene un letrero que dice “Se Renta"

José Abraham Sanz

20/06/2020 | 11:43 AM

La pandemia por el virus Covid-19 en Culiacán no sólo ha traído batallas difíciles por la vida y la muerte en los hospitales, sino que también ha golpeado la economía y en algunas ocasiones hasta a la tradición de una ciudad.

Desde 1992, por la calle Ruperto L. Paliza, casi esquina con Antonio Rosales, el Din Dan's era uno de los restaurantes a los que cualquiera podría asistir para saciar el antojo de algo rápido, de buen sabor y de precio bajo.

Hoy, en la reactivación de la nueva normalidad, el mismo local que ocupó los últimos 30 años tiene un letrero que dice “Se Renta”.

Daniel Soto Camacho, el joven propietario que concretó el traspaso de sus clientes originales desde hace 12 años, explicó que se volvió muy difícil poder mantener el local y las ventas por servicio a domicilio no eran suficientes.

“La pandemia se está expendiendo mucho, entonces yo tomé la decisión de cerrarlo, porque en el centro nos cerraron todos los negocios, principalmente escuelas y las oficinas que son nuestro potencial”, señaló.

“Entonces no hubo apoyo del señor de la renta, a descontarnos una parte y quería que yo le siguiera pagando, además de los seguros e impuestos, el agua y la luz es algo que si se usa se paga, no íbamos a usar tanto, no era mucho, pero el gasto fijo sí era bastante”.

En el Din Dan's podías llegar a comprar una torta o quesadillas ahogadas, pero también comida corrida, como chiles rellenos, enchiladas, asado y chilaquiles.

“Nuestro objetivo era conservar lo que era la comida sinaloense, dentro de lo que es el primer cuadro de la ciudad, apoyando así a las personas que lo necesitan, en primera instancia, que están ahí en el centro y ya salen muy tarde como para esperarse a comer en casa.

Hace 12 años, recuerda Daniel, la propietaria del lugar decidió traspasarlo.

"Nos enteramos y nos dimos a la tarea de estudiarlo, de ver si era redituable, en una cuestión monetariamente, entonces lo adquirimos, llegamos a un acuerdo", recordó.

“Teníamos 12 años, y pues vendíamos lo tradicional, que era el ahogado, las quesadillas ahogadas, las tortas, que era el alimento estrella, el resto era como comida cotidiana, chile relleno, asado, que era lo que más se vendían, chilaquiles”.

El lugar era atendido por él mismo y estaba acompañado por otras siete personas, que realizaban labores de cocineras, meseros y repartidores.

“Traíamos un proyecto de levantarlo, en cuestión de más venta y darle un estilo un poco más estético a la comida y paramos ese proyecto, también fueron cosas que quedaron pendientes por el tipo de situación que estamos viviendo realmente en todo el mundo”.

Con la llegada de la pandemia a Culiacán el 28 de febrero, el Din Dan's continuó con sus puertas abiertas; según Soto Camacho su equipo comenzó a tomar medidas de seguridad sanitaria y logró acondicionar el local destinado para 80 personas en uno seguro, con sana distancia y sanitizado.

“Cumplíamos con las normas, nuestro cubrebocas desde mucho antes, usábamos gel antibacterial”, recordó.

Pero un mes y medio después, a mediados de abril, decidió cerrar y con ello se perdió el empleo para las ocho personas.

-¿Ya no tienes pensado reabrir?

No por el momento… tenemos pensado abrir, pero yo no pienso abrir hasta que esto esté más estable, porque servicio para llevar no solventa los gastos, si es algo que se trabaja y se come, pero está con una ganancia mínima o a veces hasta pérdida.

Nomás sería para estar apoyando a la gente, que fue lo que hicimos en este mes y medio.

Los clientes yo los tengo a la mano en mi teléfono, y nos seguimos hablando, porque quedó mas como amistad que clientes y si la verdad tenemos pensado abrir, pero si son los mismos costos, sí es muy difícil.

A como veo las cosas, las rentas tienen que bajar, por más que quiera la gente mantener las rentas tan altas, al que le interesa tiene que bajar las rentas. Sé que ellos tienen la misma necesidad como nosotros, entonces, tiene uno que buscar eso, aunque sea poco. Yo le decía al señor de la renta, mire oiga, échennos la mano, hasta que pase esto, quería que me redujera una parte, pero me dijo: 'No, yo también ocupo dinero'.

Daniel sabe que el lugar que dirigía era muy conocido y querido por las personas que trabajan en esa zona del centro de Culiacán.

El propietario también lamentó que las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal no hayan hecho más por apoyar a los empresarios en estos tiempos.

“Siento yo que debería haber más apoyo de gobierno en cuestión de sanitizar los locales, con la gente, y no lo hubo, fuera del tema de lo que es un restaurante, yo no digo que ellos sean responsables de esto, pero por algo se pagan los impuestos, por algo estamos en el centro pagando cantidades fuertes y no hubo ese apoyo de ninguna manera”, recalcó.

Daniel sabe que en diferentes ocasiones, empresarios hicieron un llamado de auxilio a los gobernantes, para que pudieran ofrecer ayuda y evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos, pero la respuesta nunca llegó.

“No, nunca llegó, pero aparte de los apoyos en este aspecto, la luz subió mucho. Si yo debía 50, 100 pesos, llegaban y te cortaban la luz. El apoyo no era tanto como que lleguen y te den dinero para que resuelvas tus gastos, pero sí respetar un poco más lo que son los negocios”, agregó.

“Yo anduve haciendo los pagos de mis servicios y la luz estaba súper saturada y la gente quejándose, porque eran deudas de 800, de mil pesos, y se las habían cortado. Orillaron a toda esa gente a que se saliera. Si empresas como el Ricos Café y el Chics ya cerraron, imagínense las pequeñas, ¿dónde las dejan?