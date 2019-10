Terminator rinde homenaje a Juan Gabriel

La música de Juan Gabriel también formará parte del universo de Terminator: Destino Oculto gracias a Diego Boneta.

La octava entrega de la saga llega a los cines nacionales el próximo 1 de noviembre con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mckenzie Davis y Gabriel Luna a la cabeza, pero también con latinos como el mexicano Diego Boneta y la colombiana Natalia Reyes.

"Como mexicano no hay nada que me dé más orgullo que ser parte de esta película con un gran elenco y que realmente sea un filme que no sólo dice que le importa el mercado latino sino que lo muestra con acciones", dijo Boneta en conferencia de prensa, publicó informador.mx.

"Es un filme que no sólo dice que le importa el mercado latino sino que lo muestra. Hay tres personajes principales latinos, toda la película sucede en México y eso me da un orgullo enorme", compartió.

En una de las escenas, el actor le regalará al público su interpretación de una canción del Divo de Juárez. De acuerdo con Boneta, fue el propio director Tim Miller quien le pidió hacerlo.

"Me dijo: 'tú cantas bonito, ¿por qué no cantas en una escena?'", recordó el actor.

Después de preguntarse qué tema iría mejor con su personaje la respuesta fue una: "No iba a cantar algo de Luis Miguel", bromeó.

"Juan Gabriel para mí fue un mentor, alguien muy importante, creo que es el símbolo perfecto de México y quería hacerle un tributo", explicó.

Al respecto, durante la conferencia tanto el director como el actor compartieron que monetariamente tuvo un costo elevado incluir el tema de Juan Gabriel ("Te lo pido por favor"), en la versión de Jaguares, sin embargo, al final decidieron utilizar la escena.

Inseguridad en México impidió rodaje de “Terminator”

Aunque parte de la historia se desarrolla en México, la producción no pisó territorio nacional sino que se optó por reconstruir el país en España.

"Hubo muchos factores pero la mayoría tuvieron que ver con dinero. Estábamos grabando en Budapest y era más barato ir a España porque está más cerca", dijo Tim.

A esto se sumó la delincuencia, pues explicó que a raíz de la muerte de Carlos Muñoz, de la producción de "Narcos", temían por la seguridad de su equipo.

Otra razón por la que Ted Miller no filmó en México, fue por cuestiones de presupuesto, pues era más fácil trasladar el staff de producción a España, siendo que ya estaban en Budapest, que moverlo a otro continente.

Los barrios de Pueblo Nuevo y Lavapiés, ubicados en Madrid, sufrieron algunas modificaciones al estilo mexicano. A diversos negocios se les cambió la fachada, como sucedió con un taller mecánico que se bautizó bajo el nombre de "México Motor".

Check out these exclusive photos of Linda Hamilton, Mackenzie Davis, @NataliaReyesg, @DiegoBoneta, and director Tim Miller from last night's Mexico City special fan screening of #TerminatorDarkFate. pic.twitter.com/b3AjoSa8kM