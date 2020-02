Terreno de El MezquitÃ³n no es apto para relleno sanitario: Sedesu

Terreno de El Mezquitón no es apto para relleno sanitario: Sedesu

Carlos Gandarilla García, titular de la dependencia, dijo que sabe eso de manera extraoficial, pero que es Semarnat a quien le compete notificarle al Ayuntamiento de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El terreno de El Mezquitón, donde el Ayuntamiento pretende retomar el proyecto de construcción de un relleno sanitario, no es apto para ese propósito, según información extraoficial con la que cuenta la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Carlos Gandarilla García, titular de la Sedesu, aclaró que eso es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que la que tiene que notificar de manera oficial al Municipio.

“Nosotros hicimos en septiembre el compromiso de estar gestionando (los permisos del relleno sanitario) junto con el Municipio, estuvimos en pláticas con Semarnat, Semarnat tiene que notificarle al Municipio en qué condiciones está este suelo”, comentó.

“Extraoficialmente les puedo decir que lo que sabemos es que aparentemente no es apto el espacio de El Mezquitón”.

El funcionario estatal aclaró que no porque se determine que no sea apto, no pueda ser viable ese espacio para el propósito que lo quiere el Ayuntamiento.

“Cuando te dicen que no es apto es porque está en alguna zona costera o en algún establecimiento, hay mecanismos legales que permite la norma que pueda inclusive ser considerado para ese espacio o puedan considerar otros espacios diferentes a éste”, indicó.

Desde el año pasado, luego de romper relaciones con PASA, autoridades municipales han planteado retomar el proyecto de construcción de un relleno sanitario en un predio de 10 hectáreas ubicado en las inmediaciones de El Mezquitón. Ese terreno fue adquirido por el Ayuntamiento en el trienio 2011-2013 y se inició la construcción de un relleno, incluso existe una celda, pero el proyecto quedó inconcluso con un avance de solo el 10 por ciento.

En diciembre, la empresa Arándanos Sanfer interpuso un amparo en el Tribunal de Justicia Administrativa para impedir que el Municipio utilice ese espacio como basurón o relleno sanitario, argumentando que perjudicaría una plantación que tienen en esa zona.

Carlos Gandarilla reveló que la demanda por la que el TJA emitió medidas cautelares también fue en contra de la Sedesu.

“Nosotros también fuimos señalados en el sentido de una denuncia administrativa que presentaron y nosotros ya respondimos en tiempo y forma. El señalamiento que hacían es que nosotros estábamos en un trámite de un relleno sanitario o que habíamos autorizado un relleno sanitario, cosa que ni una ni otra ha sucedido, ni estamos realizando un trámite, ni tampoco hemos autorizado un trámite”, aclaró.

El funcionario subrayó que la Sedesu no es la instancia competente para estos trámites, ya que éstos corresponden a Semarnat, pero no tienen conocimiento del inicio del procedimiento por parte del Ayuntamiento.

“No es ante la instancia nuestra donde se tiene que dar inicio, se tiene que dar inicio ante Semarnat y Semarnat tiene que determinar si es viable o no la zona o el espacio que se está sugiriendo para poder usarlo como relleno sanitario”, sostuvo.

Gandarilla García aseveró que la Sedesu puede ser coadyuvante del Ayuntamiento, que es el que debe realizar estos trámites.