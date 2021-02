Tesorero de Rosario confirma que solicitará licencia para ir por la Alcaldía de Escuinapa

Me voy a separar para estar en la boleta, en la contienda electoral de junio, dice el funcionario originario de la Perla Camaronera

Hugo Gómez

26/02/2021 | 12:12 AM

EL ROSARIO._ El tesorero José Luis Villagrana anunció que solicitará licencia al Cabildo local para dedicarse a buscar la candidatura para la Alcaldía de Escuinapa por el PAN.

"Yo me separo del cargo entre el 2 y 5 de marzo, yo me estoy preparando para pedir la licencia a Cabildo, lo cual yo me voy a separar para estar en la boleta, en la contienda", dijo.

Villagrana dijo que está en tiempo y forma para cumplir con la ley, que marca que se tiene que separar del cargo tres meses antes de la elección.

Negó que ser funcionario y buscar otro cargo en la función pública, le pueda afectar.

"No (me afecta estar en funciones), al contrario, para mí va a ser un plus, va a ser algo positivo, porque la gente nos va a valorar, la gente va a ver lo que nosotros hicimos", argumentó.

Destacó que en Rosario se hicieron grandes cosas, y contribuyó a llevar unas finanzas sanas, que el recurso alcanzara más y hacerlo rendir.

El tesorero concluyó que su desempeño en la actual administración rosarense será su carta de presentación ante la ciudadanía en la elección de junio.