Texanos de Houston asistirÃ¡ al funeral de George Floyd

HOUSTON._ El equipo de Texanos de Houston no entrenará el próximo martes con la intención de que algunos jugadores y entrenadores puedan asistir al funeral de George Floyd, afroamericano asesinado la semana pasada por un policía de Minneapolis.

El entrenador en jefe de Texans, Bill O’Brien, informó que no habrá la sesión virtual del equipo para acompañar a Floyd y lamentó que hoy en día todavía se vivan actos de racismo.

“Es horrible lo que estamos viendo y lo que vimos hace ocho o nueve días. Lo mejor de nuestro país en este momento es para mí, las protestas. Las protestas pacíficas. Las protestas pacíficas que vemos en la televisión todas las noches han sido un ejemplo sorprendente de lo que se trata nuestro país”.

Several #Texans players were among the 60,000 who marched peacefully in Downtown Houston yesterday.