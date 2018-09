Thalía busca Récord Guinness con su famoso Me oyen, me escuchan

La cantante lanzó la coreografía oficial del tema y pide el apoyo de sus fans para hacer el "flashmob" más grande del mundo

Noroeste / Redacción

Luego del éxito de #ThalíaChallenge, la cantante lanzó la versión oficial de Me oyen, me escuchan, la cual ha sido todo un éxito en las plataformas digitales, pero para la estrella no es suficiente y quiere llevar a otro nivel su singular tema que dio pauta para el video viral, por lo que ha pedido a sus seguidores apoyarla para lograr el Récord Guinness del “flashmob” más grande del mundo.

Así que Thalía publicó en su cuenta de Instagram un vídeo con la coreografía oficial de su reciente éxito y pidió a sus seguidores apoyarla para bailar el tema de forma masiva (flashmob) y lograr su objetivo, indicó laopinion.com.

En el vídeo aparecen siete jóvenes mostrando los pasos de Me oyen, me escuchan. Usan un vestuario desenfadado como bluejeans, t-shirt, chaquetas y tenis para poder moverse con toda libertad.

“¡A ser masivamente felices! ¡Hagamos de esta #coreografía el #flashmob más grande del mundo! ¡Igual y logramos el récord @guinnessworldrecords! #buenavibra #contagiemosfelicidad“, escribió la intérprete en su perfil de la red social.

“Yo estoy feliz feliz feliz, de que los tengo, de que los tengo, tengo... tiki tiki tin...”, se escucha en el video mientras los bailarines muestran sus mejores pasos, esos que Thalía quiere que sus seguidores de todas partes del mundo se aprendan para lograr el récord.

“¡Traspasemos fronteras! ¡Quiero verlos desde todas partes del mundo! ¡Sería increíble! ¡Los Amo!”, destacó la intérprete de Amor a la mexicana.

El vídeo lleva más de un millón y medio de reproducciones.

Esta ola comenzó luego de que Thalía publicara un vídeo de saludo para sus seguidores:

“Están ahí mis vidas, me escuchan, me oyen, me sienten... los quiero...” se le oye decir con una voz muy sexy. En la grabación también hace movimientos sensuales. Así que los internautas no tardaron en lanzar el #ThalíaChallenge, a mediados de agosto, que se hizo rápidamente viral.