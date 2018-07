Thalía es criticada por sumarse a peligroso reto - Noroeste

RETO

Thalía es criticada por sumarse a peligroso reto

La intérprete de Amor a la mexicana, baja de su auto y muestra sus mejores pasos de baile, sin importarle el ser crítica por sus seguidores

Noroeste / Redacción

La cantante mexicana Thalía se encuentra en el ojo del huracán tras sumarse al peligroso reto viral “In my Feelings Challenge”, publicó peopleenespanol.com

En el video, publicado por su esposo, Tommy Mottola, en las redes sociales, se puede ver a la intérprete de Amor a la mexicana y Desde esa noche de 46 años sacando a relucir sus mejores pasos de baile.

Lo curioso de este reto, es que uno tiene que bajarse del auto y bailar el tema musical del rapero Drake mientras el auto avanza.

“Mi esposa Thalía salta fuera del auto cada vez que tenemos una discusión”, escribió en tono bromista el empresario estadounidense de 69 años en el pie del popular video, que ya cuenta con más de un millón de views.

Los comentarios no se han hecho esperar. “Los artistas no terminan de entender que son personas admiradas por otras. No es correcto que hagan esos retos, hay jóvenes que no miden el peligro, podrían hacer lo mismo y arriesgar su vida”, expresó una fan en Instagram.

Cabe recalcar que este reto podría poner en peligro la seguridad de la persona que lo hace e incluso ha resultado en varios accidentes.

Will Smith y Ciara son algunos de los famosos que también se han unido a este reto viral.