Thalía se transformó en hombre y reveló la razón detrás de su silencio en Instagram

La cantante habló a sus seguidores en la red social del motivo por el que no ha estado tan activa como acostumbra, además se mostró usando un filtro para cambiar de género

Noroeste / Redacción

Thalía se unió a la fiebre por el filtro de Snapchat para cambiar de género y se "transformó" en hombre para hablar a sus seguidores en Instagram del motivo por el que ha estado tan callada en la red social, donde normalmente es muy activa.

Hace unas horas la intérprete publicó vía Instagram stories algunos clips en donde dio a conocer que desde hace un par de meses emprendió una mudanza, lo que ha significado un shock para ella por la gran cantidad de cosas acumuladas en su hogar, difundió infobae.com.

"Estoy muy desaparecida porque me estoy mudando y eso es una drenada total", dijo Thalía al inicio de los clips, en donde lució el cabello corto y barba.

"Es muy traumatizante y difícil porque uno va acumulando bastantes babosadas en la vida que no se va a llevar, uno no se va a llevar nada más que experiencias", aseguró en otro de los clips en los que también señaló que el cambio de casa "es un shock emocional y por eso ando tan calladita estos días".

Thalía compartió algunos consejos para personas que estén pasando por la misma situación que ella, como dejar libres dos cambios de ropa y repetirlos y recomendó hacer placentero el proceso de mudanza.

Thalía compartió algunos consejos con sus fans si se cambian de casa.

"Un cambio de casa es el desajuste de tu habilidad para controlar. Ya en sí es difícil dejar un nido de amor, un hogar y más difícil si hay niñitos o para las mascotas o para la pareja".

La cantante habló de dejarse fluir en el proceso, pero al final dijo que trata de comentar todo eso para poder creérselo.

Thalía más adelante mostró un clip donde usó el filtro para transformarse en niña y dejó ver algunos de los objetos que encontró durante su mudanza.

Hace un par de semanas la actriz y cantante compartió vía Instagram stories un "bochornoso" momento que vivió en un baño público de Nueva York.

"Cariños, ustedes no saben, me acabo de meter a un baño público y el olor iba más allá de cualquier parámetro legal. No puede ser, se hizo físico un olor, me lo estoy comiendo, lo estoy sintiendo", comentó incrédula de lo que había pasado.

La semana pasada, la cantante se confesó con sus seguidores en Instagram, con quienes habló de su momento de mayor depresión y cómo logró salir adelante y comentó que hay una posibilidad de que vuelva a la televisión.