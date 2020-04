The Boys comparte los títulos de su segunda temporada y renueva por una tercera en Amazon Prime

The Cinema Spot también publica la lista de títulos de los episodios de la segunda temporada. Un total de ocho capítulos que continuarán la trama principal

Sinembargo.MX

MADRID._ Desde su estreno en Amazon Prime Video, la adaptación televisiva del cómic The Boys se convirtió en un éxito rotundo. Rápidamente se anunció que la serie tendría segunda temporada, que de hecho ya está en post-producción.

Ahora ha saltado otra buena noticia para los seguidores de Butcher, Patriota y el resto de sus retorcidos personajes, cuyas brutales andanzas tendrán también tercera temporada.

Según informa el medio The Cinema Spot, Amazon ya ha encargado una tercera tanda de capítulos de The Boys, aunque el servicio de streaming aún no ha confirmado la noticia. Esto no resulta extraño dado el éxito del programa y del extenso material de origen, doce volúmenes escritos por Garth Ennis y dibujados por Darick Robertson.

Además, The Cinema Spot también ha publicado la lista de títulos de los episodios de la segunda temporada. Un total de ocho capítulos que continuarán la trama principal, ahora que Patriota ha descubierto que tiene un hijo y Carnicero Butcher que su familia sigue viva.

Los títulos para la próxima temporada publicados por el medio son los siguientes:

2×01 – “The Big Ride” (“La gran carrera”)

2×02 – “Proper Preparation and Planning” (“Preparación y planificación adecuadas”)

2×03 – “Nothing Like It In The World” (“Nada igual en el mundo”)

2×04 – “Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men” (“Sobre la colina con la Espada de Mil Hombres”)

2×05 – “We Gotta Go Now” (“Tenemos que irnos ahora”)

2×06 – “The Bloody Doors Off” (“Las puertas ensangrentadas”)

2×07 – “Butcher, Baker, Candlestick Maker” (“Carnicero, panadero, fabricante de velas”)

2×08 – “What I Know” (“Lo que yo sé”)

La segunda temporada de The Boys llegará a Amazon Prime Video a finales de 2020.