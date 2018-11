The Chemical Brothers anuncia conciertos en MÃ©xico y EU en 2019

The Chemical Brothers anuncia conciertos en México y EU en 2019

Tras su exitosa presentación en el Corona Capital de la Ciudad de México, el dúo británico se presentará el 12 de mayo en el Pepsi Center WTC

Noroeste / Redacción

Para el próximo año, The Chemical Brothers ofrecerá conciertos en México, Estados Unidos y Reino Unido, para presentar su noveno álbum de estudio No Geography, que se lanzará en la primavera de 2019.

Tras su exitosa presentación en el Corona Capital de la Ciudad de México, el dúo británico se presentará el 12 de mayo en el Pepsi Center WTC.

Posteriormente, Tom Rowlands y Ed Simons se presentarán los días 15 y 16 de mayo en Los Ángeles, en el Shrine Expo Hall y en el Greek Theatre respectivamente, mientras que el 17 de mayo darán concierto en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, California.

La DJ estadounidense The Black Madonna (Marea Stamper) se unirá como invitada especial para los espectáculos de Los Ángeles y San Francisco, publicó elsoldemexico.com.

The Chemical Brothers también anunció que realizará una gira por importantes escenarios de Reino Unido en noviembre de 2019.

No geography sigue a Born in the Echoes, álbum lanzado en 2015 y nominado al Grammy, en el que tendrá como primer sencillo Free yourself.