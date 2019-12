The Falcon and the Winter Soldier difunden nuevas imÃ¡genes del set de grabaciÃ³n de la serie

The Falcon and the Winter Soldier difunden nuevas imágenes del set de grabación de la serie

En las imágenes se ve a Helmut Zemo junto a Bucky, situación que acrecentó las dudas sobre cuál será el rol del miembro de Hydra en la historia

Sinembargo.MX

26/12/2019 | 10:28 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- En los últimos días, en Internet se han filtrado fotografías del set de rodaje de The Falcon and the Winter Soldier, en las cuales se han podido conocer detalles de la serie de Disney+. Ahora, se han dado a conocer nuevas imágenes del set de grabación en Atlanta, Georgia, en donde se observa a Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Sharon Carter (Emily VanCamp) y Helmut Zemo (Daniel Brühl). En las imágenes se ve a Helmut Zemo junto a Bucky, situación que acrecentó las dudas sobre cuál será el rol del miembro de Hydra en la historia. A pesar de que hasta el momento se desconoce cuál será la trama de la serie, se especula que centraría en cómo Falcon asume el papel del Capitán América. Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and The Winter Soldier está protagonizada por Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell y Daniel Brühl y estará disponibles en el servicio de streaming en el otoño de 2020. La compañía también prepara otros títulos de la Casa de las Ideas, entre los que destacan Wandavision, Loki y Ojo de Halcón, todas ellas por el momento sin fecha de estreno. #falcon

#Winter Soldier

#Marvel

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio