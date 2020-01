The Grudge, la nueva cinta de Nicolas Pesce, promete llenar de miedo las salas de cine en 2020

Pese a su relación con El Grito, película de Takashi Shimizu, el director de The Grudge asegura que este nuevo filme no fungirá como un reboot y mucho menos como una secuela

Sinembargo.MX

03/01/2020 | 12:18 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Este día llegará a los cines norteamericanos una de las películas más esperadas del 2020, el filme de terror de Nicolas Pesce, The Grudge, el cual, promete ser todo un éxito en taquilla, de acuerdo con AsMéxico.

Pese a su relación con El Grito, película de Takashi Shimizu, el director de The Grudge asegura que este nuevo filme no fungirá como un reboot y mucho menos como una secuela, sin embargo, seguirá el hilo de la historia de las leyendas de terror japonesas, al igual que exitosas cintas de terror, tales como The Ring.

LA TRAMA

El largometraje de Nicolas Pesce narrará la historia del asesinato de una joven madre, el cual, tras ser investigado, se llega a la conclusión de que éste fue provocado debido a una maldición desatada contra cualquiera que llegue a habitar el lugar en donde sucedieron los hechos, lo que da como resultado varias muertes violentas.

SE CONFIRMA LA SECUELA

Aunque éste largometraje aún no llega a cines, el director de la cinta ha revelado en múltiples ocasiones que le encantaría llevar la historia a otros lugares, pues, El grito se desarrolla en Japón, mientras ésta nueva cinta se llevará a cabo en Estados Unidos, por lo que, llevar “la maldición” a otros lados del mundo es su deseo.

“‘La maldición’ no es algo que sucedió tan solo una vez… Es algo que ha sucedido por siempre. Es solo cuestión de revelar cuándo y dónde sucedió por primera vez. Creo que sería genial ir mucho más atrás y hacer algo menos contemporáneo y ver de qué forma ha sucedido La Maldición en otros lugares”, reveló Pesce a través de su más reciente entrevista.

Cabe mencionar que, aunque The Grudge será estrenada el día de mañana, ésta ya vio la luz en España, lugar en la que debutó en carteleras el pasado 01 de Enero. Así mismo, el thriller llegará a México hasta el próximo 14 de Febrero.