Entregan reconocimiento

The Inn Hotel Group recibe el Distintivo PL

Distinguen a The Inn at Mazatlán, Gamma Mazatlán The Inn Centro Histórico y Casa Lucila Hotel Boutique

Marisela González

Antonio Bautista, Estela Peraza y Manuel Soria, con los reconocimientos de Casa Lucila Hotel Boutique, Gamma Mazatlán The Inn Centro Histórico y The Inn at Mazatlán, respectivamente. Eduardo Garnica con su distinción. Marlene Morales Guerrero recibe su distinción de manos de Manuel Soria García. Luis Roberto de la Paz Larrañaga con su reconocimiento. Jesús Fernando Macías con su diploma. Colaboradores de diferentes áreas recibieron reconocimientos. A la ceremonia asistieron colaboradores de las tres empresas premiadas. David Osuna López también fue reconocido por su desempeño laboral. Estela Peraza Torres Foto: Andrés García

Mazatlán._Tres empresas mazatlecas, que pertenecen al The Inn Hotel Group, fueron distinguidas con el Distintivo PL, un galardón a las buenas prácticas para la calidad higiénico-sanitaria en el Sector Turístico. The Inn at Mazatlán, Gamma Mazatlán The Inn Centro Histórico y Casa Lucila Hotel Boutique del Grupo Arhe recibieron el reconocimiento de Punto Limpio, que les asignó la Secretaría de Turismo. Directivos de las empresas y colaboradores asistieron al acto protocolario que tuvo lugar en el Salón La Palapa, del hotel ubicado en la Zona Dorada, en el que se les entregó la presea y algunos reconocimientos a colaboradores. Dulce Maciel expresó un mensaje a los presentes. Maria Elena Arias, directora de innovación y calidad, también expresó un mensaje a los presentes en el acto. Manuel Soria, gerente general de The Inn at Mazatlán, recibió uno de los reconocimientos. Jesús Camacho, Maria Elena Arias, Manuel Soria y Dulce Maciel, directivos de las tres empresas distinguidas.

