The Last Dance se estrena este lunes en MÃ©xico

The Last Dance se estrena este lunes en México

La serie relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan y los Chicago Bulls

Noroeste / Redacción

Llegó el momento que todo fanático de la NBA estaba esperando: se estrena "The Last Dance", la serie que recordará con material inédito el título de los Chicago Bulls en la campaña 1997-1998.

"The Last Dance" se estrenó este domingo 19 de abril para Estados Unidos, donde fue transmitida por ESPN. Para el resto del mundo (incluido Argentina y México), Netflix será la plataforma donde se podrá ver esta producción de 10 episodios durante cinco semanas. ¿Cuáles serán las fechas mundiales?

Episodios 1 y 2: lunes 20 de abril

Episodios 3 y 4: lunes 27 de abril

Episodios 5 y 6: lunes 4 de mayo

Episodios 7 y 8: lunes 11 de mayo

Episodios 9 y 10: lunes 18 de mayo

Los capítulos serán subidos a Netflix a partir de las 12:01 del horario del Pacífico, es decir, desde las 2:00 de México y la 1:00 de Sinaloa.

La serie, dirigida por Jason Hehir ("The Fab Five," "The '85 Bears," "Andre the Giant"), relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de 1990, y destaca imágenes nunca vistas de la temporada 1997-1998, mientras la organización buscaba su sexto campeonato en ocho años.

El documental, producido por Mandalay Sports Media, en asociación con NBA Entertainment y Jump 23, nos brinda un producto singular, que nos lleva a la intimidad del campeonato de 1998, con perfiles completos de los compañeros clave de Michael Jordan, como Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr, del entrenador Phil Jackson, y con docenas de entrevistas actuales con rivales y personalidades del básquet y fuera de él.

(Con información de NBA en español)