The New York Times enlista las mejores 30 series de la dÃ©cada; destacan La Casa de Papel y Fleabag

The New York Times enlista las mejores 30 series de la década; destacan La Casa de Papel y Fleabag

Para sorpresa de muchos, La casa de papel aparece en este ránking que claramente está dominado por las series británicas

Sinembargo.MX

24/12/2019 | 09:56 AM

MADRID._ El diario estadounidense The New York Times ha querido recopilar “las 30 mejores series internacionales de la década” (a pesar de que como explica Fundéu la década en realidad acaba el 31 de diciembre del 2020), y entre ellas hay una española.

La casa de papel, la serie de Atresmedia creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que ha convertido en un éxito mundial Netflix, ocupa la 21 posición de este ránking de honor que está liderado por la ficción israelí Prisoners of War, en el que se inspiró Homeland.

The New York Times opina así sobre la serie española: “Altamente estilizado, en el estilo de Quentin Tarantino -un genio con gafas contrata a ocho ladrones con nombres en clave para robar la Casa de la Moneda española-, esta ficción en forma de rompecabezas emplea saltos temporales, narraciones poco confiables, gráficos llamativos y cualquier otro truco que se le ocurra para mantenerte encerrado en su trama sobrecalentada”.

Aunque la definición no es del todo positiva, lo cierto es que La casa de papel (que estrena su cuarta temporada el próximo 3 de abril en Netflix) aparece en este ránking claramente dominado por las series británicas que queda de la siguiente forma:

1. Prisoners of War (Israel)

2. Sherlock (Británico)

3. The Bureau (Francia)

4. Happy Valley (Británico)

5. Gomorrah (Italia)

6. The Crown (Británico)

7. Chewing Gum (Británico)

8. Fauda (Israel)

9. Killing Eve (Británico)

10. A Very English Scandal (Británico)

11. Detectorists (Británico)

12. El Marginal (Argentina)

13. Fleabag (Británico)

14. The Bridge (Dinamarca-Suecia)

15. Unforgotten (Británico)

16. Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17. Moone Boy (Irlanda)

18. Babylon Berlin (Alemania)

19. Please Like Me (Australia)

20 Kingdom (Corea del Sur)

21. La casa de papel (España)

22. Deutschland 83 (Alemania)

23. The Returned (Francia)

24. Norsemen (Noruega)

25. My Mad Fat Diary (Británico)

26. Three Times Manon y Manon 5 Years On (Francia)

27. Broadchurch (Británico)

28. Sacred Games (India)

29. Letterkenny (Canadá)

30. This Is England (Británico)