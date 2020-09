The Rolling Stones publica "Goats Head Soup 2020", reedición expandida de su famoso álbum de 1973. La nueva edición de su décimo primer disco llega en distintos formatos e incluye un tema inédito, "All the Rage", acompañado de un lyric video.

Además de esa canción, el nuevo álbum contiene dos sencillos, “Criss Cross” y “Scarlet”, que han cosechado mucho éxito desde su lanzamiento el pasado julio. Este último se grabó en octubre de 1974 con la participación de Jimmy Page y Rick Grench junto a Mick Jagger y a Keith Richards. La nueva versión gustó tanto que lleva más de 4 semanas en lo alto de la lista de Radio 2 de la BBC.

Goats Head Soup 2020 is out now! https://t.co/bKFXdkaDEx

This classic album has been restored to its full glory with a new stereo album mix sourced from the original session files.

Available across multiple formats, including 4LP & 4CD boxsets, ltd edition clear vinyl & cassette. pic.twitter.com/q7OWK0JH0c