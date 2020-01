The Strokes, Kings of Leon, Blondie y mÃ¡s... AsÃ­ es el cartel del Corona Capital 2020

The Strokes, Kings of Leon, Blondie y más... Así es el cartel del Corona Capital 2020

Esta edición tendrá como bandas base a Foals, Miami Horror, Real Estate, The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, Wild Nothing, Litte Dragon, Young the Giant, Beach Fossils y Death Cab For Cutie

Noroeste / Redacción

22/01/2020 | 3:31 PM

Foto: Internet

La espera terminó. Este miércoles se dio a conocer el lune up oficial de la tercera edición del Corona Capital Guadalajara, un festival que en apenas dos años ha demostrado que puede ponerse a la altura de otros festivales populares de la Ciudad de México. Y el cartel incluye a The Strokes y Kings of Leon, como headliners. Además, el Corona Capital trae a bandas de renombre como Foals, Miami Horror, Real Estate, The Hives, Of Monsters and Men, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, Wild Nothing, Litte Dragon, Young the Giant, Beach Fossils, Death Cab For Cutie y Blondie, citó vanguardia.com. Esta edición del Capital 2020 se celebrará el próximo 16 y 17 de mayo en la Explanada del Estadio Akron. La preventa Citibanamex arranca el próximo 28 y 29 de enero. La venta general de boletos, el 30 de enero. #CoronaCapitalGDL Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero Venta General: 30 de enero Consulta más información en nuestro sitio oficial: https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/MpaGrO8vdV — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) 22 de enero de 2020 El Corona Capital Guadalajara sigue los pasos de su hermano en la Ciudad de México y tendrá dos días llenos de música, experiencias, gastronomía y todo lo que ha ofrecido este festival. La primera edición de 2018 sirvió como una forma de mostrar a las audiencias que los grandes festivales también pueden salir de la Ciudad de México, y qué mejor que a una de las más grandes ciudades del país como es Guadalajara. #Corona Capital

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio