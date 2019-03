The Walking Dead prepara nuevo capítulo con Boda Roja al estilo Game of Thrones

Los últimos capítulos de la serie han cosechado diferentes opiniones por la brutalidad de algunas escena

Sinembargo.MX

23/03/2019 | 09:52 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Las comparaciones entre dos series tan populares como Game of Thrones o The Walking Dead son casi inevitables. Tanto, que los creadores de la franquicia emitida en AMC han usado un símil para lo que está por venir.

Concretamente, han usado un fotograma de Walder Frey en la conocida “Boda Roja” para establecer paralelismos con la Feria, el gran cónclave que preparan las comunidades de Hilltop, Oceanside y Alexandria... y que tampoco acabará muy bien.

Los últimos episodios de la novena temporada de The Walking Dead han sido un parche tras unos cuantos tropiezos en las cifras de audiencia. Y para finalizar la nueva tanda, la ficción de AMC tiene preparado uno de los pasajes que, al menos en los cómics de Robert Kirkman, es de los más impactantes de la saga.

Así, cuando los miembros de las comunidades de Hilltop, Oceanside y Alexandria se reúnan para celebrar un evento multitudinario, Alpha y sus Susurradores harán acto de presencia para cercenar la vida de algunos de los personajes más destacados y convertir así la Feria en la “Boda Roja” de The Walking Dead.

El hilo argumental de las rapas anticipa que estas criaturas matan a muchos de los asistentes a la Feria. Al igual que sucedió en “Las Lluvias de Castamere”, capítulo que narra la brutal Boda Roja de Game of Thrones, en este cónclave también habrá bajas entre los personajes protagonistas todavía vivos.

Según las novelas gráficas en las que se basa la serie, los Susurradores ejecutarán una auténtica masacre entre los asistentes, además de secuestrar a un puñado de ellos. Eso sí, algunos de los personajes más notables presentes en el evento en los cómics ya no están en la serie, como es el caso de Rick (Andrew Lincoln) o de Maggie (Lauren Cohan).

Otra comparación entre ambas series se da por los títulos de los dos últimos episodios de la novena temporada de The Walking Dead. Al igual que sucede en Game of Thrones con las tormentas que avisan de la llegada de los Caminantes Blancos, en la serie de AMC los nombres de los capítulos, “The Calm” y “Before the Storm”, dan pistas de que la calma durará poco en la Feria de las comunidades supervivientes.

Los últimos capítulos de The Walking Dead han cosechado diferentes opiniones por la brutalidad de algunas escenas. Desde la frialdad de Alpha al cortar cabezas de miembros de sus filas, hasta la escena con Michonne (Danai Gurira) embarazada y obligada a matar a niños para sobrevivir.