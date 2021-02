The Weeknd termina con rumores y asegura que no tendrá invitados en el medio tiempo del Super Bowl

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Después de varios días de rumores sobre la posible participación de algunos artistas en el show de medio tiempo del Super Bowl LV, The Weeknd, el encargado del espectáculo de este año, puso punto final al tema y aseguró que no tendrá invitados.

En entrevista con NFL Network, el cantante se dijo confiado de llevar por completo la responsabilidad del espectáculo e indicó que su talento será más que suficiente para entretener a los espectadores.

The Weeknd explicó que para que su visión se desarrolle correctamente e incluya todas las canciones que quiere, no es necesario que otros artistas participen durante la presentación.

A sneak peek into the Super Bowl LV #PepsiHalftime Show 👀

Watch the full @theweeknd interview with @heykayadams on GameDay Morning -- Sunday 9am ET on NFL Network pic.twitter.com/ZHPSJeW980