Thiago Silva sale del PSG y ficha por el Chelsea

LONDRES._ De París a Londres, con casi 36 años y aún con hambre competitiva. El defensor central brasileño Thiago Silva, que finalizó contrato con el París Saint-Germain, firmó por un año más otro opcional con el Chelsea, anunciaron los Blues este viernes.

Luego de ocho temporadas en la capital francesa, donde disputó 315 partidos, 293 de los cuales como capitán, "eligió cruzar el canal de la Mancha para proseguir su larga y rica carrera", se felicitó el club londinense.

Silva, a punto de cumplir 36 años, optó por mantenerse en el más alto nivel con un contrato de un año en lugar de vivir el tramo final de su carrera en un campeonato menor, pero en un club que pudiese reportarle mayores ingresos.

"Estoy tan feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de formar parte del apasionante equipo de Frank Lampard y estoy aquí para pelear por títulos", declaró el internacional brasileño, citado en el comunicado del club.

Blue is definitely the colour! 🔵@TSilva3 #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/bRc4nOcb1I