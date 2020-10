This is us, A star is born y Locas por el cambio, entre los estrenos de Amazon Prime Video para noviembre

Entre los títulos que destacan se encuentran la cinta protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga que se alzó con el Óscar a Mejor canción original

29/10/2020 | 2:52 PM

MÉXICO._ Amazon Prime compartió la lista de producciones que llegarán a su plataforma durante el próximo mes de noviembre. Entre los títulos que destacan se encuentran A star is born, cinta protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga que se alzó con el Óscar a Mejor canción original, y la multipremiada serie This is us. Asimismo, Locas por el cambio, la primera película mexicana para Amazon Prime, finalmente llegará al servicio de VOD. A continuación, la lista de estrenos completa en la que encontrarás una gran variedad de series, películas y hasta reality shows. SERIES · Preacher: 4ª Temporada (4/11/2020) · De Brutas, Nada (6/11/2020) · This is us (12/11/2020) · Alex Rider (13/11/2020) · Dignidad (13/11/2020) · Backdoor: 2ª Temporada (19/11/2020) PELÍCULAS · Crazy Rich Asians (1/11/2020) · Pie pequeño (1/11/2020) · Survive the Night (3/11/2020) · Mamá al volante (5/11/2020) · A Star Is Born (7/11/2020) · Nekrotronic (12/11/2020) · Goosebumps 2: Haunted Halloween (15/11/2020) · The Accused (19/11/2020) · Under The Silver Lake (19/11/2020) · Uncle Frank (25/11/2020) · Locas por el cambio (27/11/2020) REALITY SHOWS · De Férias Com O Ex Brasil (9/11/2020) · Shark Tank Colombia (19/11/2020) · The Pack (20/11/2020)

