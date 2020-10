Thomas Jefferson Byrd, actor de Clockers, es asesinado por múltiples disparos a los 70 años

MÉXICO (SinEmbargo).- El actor Thomas Jefferson Byrd, de 70 años de edad, fue asesinado la madrugada de este lunes en Atlanta, así lo dio a conocer el departamento de policía local.

Según el portal Variety, los agentes fueron enviados al 2259 Belvedere Ave., respondiendo a una llamada sobre una persona lesionada a la 01:45 horas; al llegar, los oficiales localizaron a la estrella inconsciente en el lugar.

Los servicios médicos de emergencia respondieron a la escena, identificaron al actor y lo declararon muerto por múltiples heridas de bala en la espalda.

Autoridades están trabajando para determinar las circunstancias que rodean el incidente y la investigación está actualmente en curso.

Thomas Jefferson Byrd es reconocido por aparecer en varias películas de Spike Lee, incluidas Clockers, Get on the Bus, Bamboozled, Red Hook Summer y Chi-Raq.

“Todos deseamos nuestras condolencias y bendiciones a su familia. Descanse en paz hermano Byrd”, escribió el cineasta en sus redes sociales.