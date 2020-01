Tiago da Silva se dice disponible para lanzar el J5 por Venados de MazatlÃ¡n

Tiago da Silva se dice disponible para lanzar el J5 por Venados de Mazatlán

El brasileño dice que hará lo que lo pongan a hacer, abrir o relevar

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El refuerzo de Venados de Mazatlán, Tiago da Silva, desconoce si lanzará el quinto juego de la final, aunque en lo personal está listo por si lo requieren.

Juan José Pacho, mánager de Mazatlán, no destapó al abridor del partido de este lunes 27 de enero, porque en el rol le tocaría al zurdo Irwin Delgado, que en Culiacán no le fue muy bien en el comienzo de la serie final.

“No sé la verdad qué vaya a pasar, estoy a la disposición de lo que me digan, si es que deciden que suba a abrir lo haré o si es que venga a relevar lo haré de igual manera, vengo listo para lo que se necesite”.

Da Silva, refuerzo proveniente de Yaquis de Ciudad Obregón, relevó en el cuarto juego de la serie final con Venados.

“Estoy bien de mi brazo, no hay problema de nada, puedo abrir o relevar, originalmente me dijeron de estar como relevo, pero no importa, si me necesitan para iniciar ahí estaré”.

Explicó que está muy contento con Venados por haberlo tomado en cuenta para esta serie final.

“Mi agradecimiento va para los clubes de Yaquis y Venados, ellos confiaron en mí y por eso no puedo defraudarlos”.

